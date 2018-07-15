Ирина Дубцова: «Я не пою под «фанеру»

Приглашенная знаменитость пела для липчан почти час.

Хедлайнером праздничного концерта в честь Дня города металлургов в Липецке стала 36-летняя певица Ирина Дубцова.

Выпускница «Фабрики звезд-4» вышла на сцену в конце праздничного мероприятия и выступала 55 минут. Публика приветствовала гостью восторженно, многие липчанки даже пытались подпевать хором ее песням.







Дубцова еще до выхода на сцену попыталась показать свой «звездный» нрав. Представители певицы до выхода на сцену обошли фотографов и предупредили, что «звезда» не хочет, чтобы ее снимали крупным планом, а также не желает фото до выхода на сцену.







Напомним, что в этом году нечто подобное липчане услышали от другой знаменитости нового поколения Юлианны Карауловой, которая запретила себя снимать и передавать в эфир, выкладывать в Интернете фрагменты концерта в честь городского выпускного бала школьников.







Ранее таких требований липецкие журналисты не слышали, например, от Криса Нормана («Smokie»), Клауса Майне («Scorpions»).







Со зрителями же Дубцова постаралась сократить дистанцию. Словно давняя подруга, она сразу по секрету призналась, что может во время выступления «дать петуха».

- Все дело в том, что я в своей жизни еще ни строчки, ни ноты не спела под фонограмму, - пояснила артистка, - Пою только вживую. Поэтому если услышите неверную ноту или хриплый звук, прошу меня сразу простить - устаю, а концертов много.







После этого Дубцова сразу перешла к комплиментам публике, особенно ее женской части.

- Если бы вы на площади не стояли так плотно, то перед следующей песней я бы попросила мужчин сходить куда-нибудь по своим делам - например, обсудить футбол, - начала она представление одной из своих песен. После этого Дубцова исполнила композицию «Кому? Зачем?», которую распевает уже десять лет. В 2008 году она исполнила эту песню с Полиной Гагариной, которая затем принесла певицам «Премию Муз-ТВ 2010» в номинации «Дуэт года» (см. видео).







Исполнила Дубцова и песню из «Сдавайся» из репертуара Сергея Лазарева на том основании, что текст и музыку написала она сама.

- Я подарила эту песню Сереже, - рассказала артистка, - Он, кстати, в курсе, что я уехала в Липецк. Но не радуйтесь, со мной он не поехал, а просто просил передать привет всем липчанам.





