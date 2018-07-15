Общество

вчера, 23:54

Ирина Дубцова: «Я не пою под «фанеру»

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#День города #концерт
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Ирина Дубцова: «Я не пою под «фанеру»

Приглашенная знаменитость пела для липчан почти час.

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Хедлайнером праздничного концерта в честь Дня города металлургов в Липецке стала 36-летняя певица Ирина Дубцова.

Выпускница «Фабрики звезд-4» вышла на сцену в конце праздничного мероприятия и выступала 55 минут. Публика приветствовала гостью восторженно, многие липчанки даже пытались подпевать хором ее песням.

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Дубцова еще до выхода на сцену попыталась показать свой «звездный» нрав. Представители певицы до выхода на сцену обошли фотографов и предупредили, что «звезда» не хочет, чтобы ее снимали крупным планом, а также не желает фото до выхода на сцену.

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Напомним, что в этом году нечто подобное липчане услышали от другой знаменитости нового поколения Юлианны Карауловой, которая запретила себя снимать и передавать в эфир, выкладывать в Интернете фрагменты концерта в честь городского выпускного бала школьников.

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Ранее таких требований липецкие журналисты не слышали, например, от Криса Нормана («Smokie»), Клауса Майне («Scorpions»).

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Со зрителями же Дубцова постаралась сократить дистанцию. Словно давняя подруга, она сразу по секрету призналась, что может во время выступления «дать петуха».

- Все дело в том, что я в своей жизни еще ни строчки, ни ноты не спела под фонограмму, - пояснила артистка, - Пою только вживую. Поэтому если услышите неверную ноту или хриплый звук, прошу меня сразу простить - устаю, а концертов много.

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После этого Дубцова сразу перешла к комплиментам публике, особенно ее женской части.

- Если бы вы на площади не стояли так плотно, то перед следующей песней я бы попросила мужчин сходить куда-нибудь по своим делам - например, обсудить футбол, - начала она представление одной из своих песен. После этого Дубцова исполнила композицию «Кому? Зачем?», которую распевает уже десять лет. В 2008 году она исполнила эту песню с Полиной Гагариной, которая затем принесла певицам «Премию Муз-ТВ 2010» в номинации «Дуэт года» (см. видео).

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Исполнила Дубцова и песню из «Сдавайся» из репертуара Сергея Лазарева на том основании, что текст и музыку написала она сама.

- Я подарила эту песню Сереже, - рассказала артистка, - Он, кстати, в курсе, что я уехала в Липецк. Но не радуйтесь, со мной он не поехал, а просто просил передать привет всем липчанам.

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#День города #концерт
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Комментарии (7)

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знак "Липецкий зоопарк"

7 минут назад
очень в тему и показательно)))))))))))))))
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123

10 минут назад
я бы лучше послушал в морду током юмахол юмасол ай лайк ту кева левью веэр а гоу, чего и делаю в настоящее время в наушниках и вам советаю))))
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Пипецк

18 минут назад
Ирина Дубцова - это кто?
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Дубцова класс

20 минут назад
Она певица,композитор и автор песен очень многих и для других звезд!
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не ласковый май

35 минут назад
а кто эт такая ?
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Отлично спела

36 минут назад
Отлично спела!Первый раз отличный голос,вживую и получился маленький концерт Ирины Дубцовой.А то до этого пригласят каких то,без сто грамм не расслышишь,что пели.
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Были бы слушатели, а куча певцов найдётся

38 минут назад
Ездят всякие двойники, запрещают себя снимать близко чтоб не узнали, заодно и предупреждают что петь не могут, так раньше куча групп Ласкового мая разъезжала по городам и весям, выдавая себя за настоящую группу.
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