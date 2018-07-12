Процедуру банкротства начали всего 2,55% липчан — потенциальных банкротов

С начала года процедуру банкротства в Липецкой области ввели для 110 жителей и индивидуальных предпринимателей.



Аналитики Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) и проекта «Федресурс» провели совместное исследование соотношения количества потенциальных банкротов и граждан, которые воспользовались процедурой реализации имущества для реструктуризации своих долгов.



К потенциальным банкротам были отнесены граждане, которые попадают под действие Закона о банкротстве – имеют долг более 500 тыс. руб. и просрочку платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту. На 1 июля 2018 года под это определение попадали порядка 714 тыс. россиян или около 1,3% от общего числа заемщиков с открытыми счетами. Суды в январе-июне 2018 года признали банкротами 19 053 граждан, или 3% от общего числа потенциальных банкротов, сообщает проект «Федресурс».



Всего на 100 тыс. человек населения в России в среднем приходится 47 банкротов.



Самая высокая доля потенциальных банкротов среди заемщиков с открытыми счетами в 2018 году зафиксирована на Чукотке – 3,9%, в Ингушетии – 3,5%. В Липецкой области к потенциальным банкротам относятся 1,12% заемщиков, или 4 306 человек.



Чаще всего процедурой банкротства пользовались проблемные должники из Вологодской обл. – 8,3% от общего числа потенциальных банкротов в регионе, Пензенской обл. – 8,2%, Мордовии – 7,3%. В Липецкой области с начала года на процедуру реализации имущества согласились 110 человек, или 2,55% от числа потенциальных банкротов. Всего же с начала действия закона о банкротстве таковыми в судебном порядке признаны в области 544 человека — это 47 человек на 100 тыс. населения.



Основными драйверами банкротств в России остаются кредиты наличными. 74% случаев приходятся на просрочку платежа по этому виду кредитов со средним остатком долга примерно 781 тыс. рублей, 11% случаев - автокредиты со средним остатком долга более 1 млн рублей, чуть менее 7% приходится на ипотечные кредиты со средним остатком долга более 2,7 млн рублей, в более чем 5% случаев в категорию потенциальных банкротов переходят владельцы кредитных карт с задолженностью более 640 тыс. рублей.



