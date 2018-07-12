Улица Первомайская откроется для движения уже завтра

На улице Первомайской начались работы по укладке верхнего слоя дорожного покрытия.

Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, в настоящее время на участке между улицами Горького и Фрунзе работают 8 единиц техники: 3 катка, асфальтоукладчик и 5 машин подвозят асфальт. Всего до утра будет уложено 1200 тонн ЩМА на площади в 7,5 тыс. кв. метра. Одновременно продолжается устройство бордюрного камня и канализационных колодцев.

- Для движения магистраль откроют утром 13 июля. Бригады будут работать в усиленном режиме всю ночь, чтобы открыть участок дороги ко Дню города, - отметил первый заместитель главы администрации города Дмитрий Аверов.

Как известно в 2018 году улица Первомайская вошла в проект «Безопасные и качественные дороги». Всего масштабный комплексный ремонт коснется 17 магистралей. На эти цели направят около одного миллиарда рублей. Все работы находятся под постоянным контролем мэрии.