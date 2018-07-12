В Липецке вынесен приговор по делу о торговле героином

В Октябрьском районном суде Липецка закончился судебный процесс по громкому делу, возбужденному по фактам сбыта на территории области героина в особо крупном размере.

На скамье подсудимых оказалась участница организованной группы, которой были предъявлены обвинения в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

По версии следствия, подсудимая, изымала из тайников полученный от других участников организованной преступной группы героин, доставляла его соучастникам, участвовала в его расфасовке в удобные для сбыта упаковки.

Она же вела учет наркотических средств и денег, полученных от их незаконного сбыта, которые затем легализовывала, совершая финансовые операции путем безналичных переводов на банковские счета.

Учитывая общественную опасность совершенных преступлений, государственное обвинение по делу поддержал заместитель прокурора области.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, по совокупности совершенных преступлений суд определил подсудимой наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с последующем ограничением свободы на 1 год, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.