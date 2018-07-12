Общество

сегодня, 15:37

В Липецке вынесен приговор по делу о торговле героином

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#героин #наркотики
В Липецке вынесен приговор по делу о торговле героином

В Октябрьском районном суде Липецка закончился судебный процесс по громкому делу, возбужденному по фактам сбыта на территории области героина в особо крупном размере.

На скамье подсудимых оказалась участница организованной группы, которой были предъявлены обвинения в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

По версии следствия, подсудимая, изымала из тайников полученный от других участников организованной преступной группы героин, доставляла его соучастникам, участвовала в его расфасовке в удобные для сбыта упаковки.

Она же вела учет наркотических средств и денег, полученных от их незаконного сбыта, которые затем легализовывала, совершая финансовые операции путем безналичных переводов на банковские счета.

Учитывая общественную опасность совершенных преступлений, государственное обвинение по делу поддержал заместитель прокурора области.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, по совокупности совершенных преступлений суд определил подсудимой наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с последующем ограничением свободы на 1 год, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

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#героин #наркотики

Комментарии (4)

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Жаль

7 минут назад
Условняк надо было впаять,люди геру любят я и сам её бузую в вену кайфец
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Vasya

16 минут назад
Столько перчислили ,гадостей и всего 8 лет , а чё просто пальчиком не погрозили
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Светлана Тюрина

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ОБРАЩЕНИЕ В " ПОРТАЛ НЕРАВНОДУШНЫХ"

сегодня, 15:59
Предлагаю всех связанных с наркотическим бизнесом - наркоторговцев, тех кто их "крышует", закладчиков и главное НАРКОМАНОВ. Свозить за 101км. в какой нибудь огороженный колючкой и забором под током КОНЦЛАГЕРЬ и оставлять там ПОЖИЗНЕННО - без права обжалования!!! Чтоб они СКИ друг другу там портили ЖИЗНЬ и грабили и убивали тоже друг друга гады ипаные и пусть не мешают обычным людям жить...
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