Школьники переедут из дореволюционной школы 1 сентября

Ленточку перережут в Задонске.

На 1 сентября запланировано торжественное открытие новой современной школы в Задонске. О завершении строительства и подготовке к новоселью GOROD48 сообщила заместитель главы администрации Задонского района Елена Дёшина.



Прежнее здание для образования детей уже не подходит ни физически, ни морально. Школьники до недавнего времени получали знания в помещениях, где в прошлом веке учились гимназистки. О состоянии здания говорит ЧП 2011 года. Ночью в актовом зале школы №2 Задонска обрушились потолочные перекрытия. На тот момент школе уже исполнилось 100 лет, и здание ни разу капитально не ремонтировалось.



Новую школу начали строить в прошлом году. На главные работы было выделено порядка 600 млн рублей. Она отвечает всем требования безопасности и организации учебного процесса. В трехэтажном здании располагаются десятки классных комнат, спортзал, есть бассейн. В ней будут учиться все те, кто сейчас приписан к старому зданию, а также новобранцы — первоклашки.