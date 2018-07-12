Общество

сегодня, 14:32

Школьники переедут из дореволюционной школы 1 сентября

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#школа #строительство #открытие
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Школьники переедут из дореволюционной школы 1 сентября

Ленточку перережут в Задонске.

На 1 сентября запланировано торжественное открытие новой современной школы в Задонске. О завершении строительства и подготовке к новоселью GOROD48 сообщила заместитель главы администрации Задонского района Елена Дёшина.

Прежнее здание для образования детей уже не подходит ни физически, ни морально. Школьники до недавнего времени получали знания в помещениях, где в прошлом веке учились гимназистки. О состоянии здания говорит ЧП 2011 года. Ночью в актовом зале школы №2 Задонска обрушились потолочные перекрытия. На тот момент школе уже исполнилось 100 лет, и здание ни разу капитально не ремонтировалось.

Новую школу начали строить в прошлом году. На главные работы было выделено порядка 600 млн рублей. Она отвечает всем требования безопасности и организации учебного процесса. В трехэтажном здании располагаются десятки классных комнат, спортзал, есть бассейн. В ней будут учиться все те, кто сейчас приписан к старому зданию, а также новобранцы — первоклашки.
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#школа #строительство #открытие
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Комментарии (2)

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Осень

сегодня, 15:52
ВЕСНА, лет через 30-40 переедут в новое здание
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ВЕСНА

сегодня, 15:44
Вот это строили до революции! 100 лет здание без капремонта отслужило ! Зато сейчас новостройки через полгода начинают разваливаться.
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