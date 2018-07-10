Лебедянских казаков привели к присяге

Несколько недель назад, в Лебедяни был создан казачий хутор «Преображенский» в составе станицы «Данковская» Липецкого регионального отделения «Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья». Атаманом хутора стал вахмистр Кошик Виталий.

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Как сообщили в "Союзе казаков - воинов России и зарубежья", делегация казаков станицы «Данковская» во главе с атаманом, есаулом Виктором Макаровым, прибыла в Никольский храм города Лебедяни для принятия присяги казаков хутора. В составе группы данковских казаков были также атаман Липецкого РО СКВРиЗ казачий полковник Гордеев Сергей, и настоятель Владимирского храма из села Баловнево Данковского благочиния иерей Алексей Сергеев.Отец Алексей вместе со своим Лебедянским коллегой, настоятелем Рождество-Богородицкого храма Лебедяни, протоиереем Борисом Котовым, отслужили молебен перед началом всякого доброго дела, и поздравили вновь верстанных казаков с этим важным шагом в их жизни, пожелав им также хранить веру православную, и служить ей в своих делах и помыслах.Казаков тепло приветствовали и напутствовали также казачий полковник Сергей Гордеев и есаул Иван Малюков. Они пожелали казакам крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в казачьей службе.