Происшествия

32 минуты назад

Пьяный сын бросился душить мать

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#угроза убийством
Пьяный сын бросился душить мать

Мужчина пошел под суд.

Мировой суд СУ №2 Елецкого района рассмотрел материалы уголовного дела в отношении безработного мужчины из деревни Большая Александровка. Уроженца Липецкой области обвинили в угрозе убийством.

Как установил суд, преступление было совершено во время семейной ссоры. На кухне частного дома повздорили пьяный подсудимый и его мать. В ходе конфликта мужчина бросился душить женщину со словами: «Я тебя убью, задушу!». Мать испугалась своего пьяного сына и заявила на него в полицию.

Впрочем, к моменту разбирательства в суде женщина отозвала свои претензии. Оно сообщила суду, что сын перед ней извинился, и они помирились. Суд прекратил уголовное дело.
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#угроза убийством

Комментарии (1)

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Мотя

29 минут назад
А сколько в глухих деревнях сыновься насилуют матерей! Каждый скажет из любой деревни
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