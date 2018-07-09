Происшествия
32 минуты назад
Пьяный сын бросился душить мать
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Мужчина пошел под суд.
Мировой суд СУ №2 Елецкого района рассмотрел материалы уголовного дела в отношении безработного мужчины из деревни Большая Александровка. Уроженца Липецкой области обвинили в угрозе убийством.
Как установил суд, преступление было совершено во время семейной ссоры. На кухне частного дома повздорили пьяный подсудимый и его мать. В ходе конфликта мужчина бросился душить женщину со словами: «Я тебя убью, задушу!». Мать испугалась своего пьяного сына и заявила на него в полицию.
Впрочем, к моменту разбирательства в суде женщина отозвала свои претензии. Оно сообщила суду, что сын перед ней извинился, и они помирились. Суд прекратил уголовное дело.
Как установил суд, преступление было совершено во время семейной ссоры. На кухне частного дома повздорили пьяный подсудимый и его мать. В ходе конфликта мужчина бросился душить женщину со словами: «Я тебя убью, задушу!». Мать испугалась своего пьяного сына и заявила на него в полицию.
Впрочем, к моменту разбирательства в суде женщина отозвала свои претензии. Оно сообщила суду, что сын перед ней извинился, и они помирились. Суд прекратил уголовное дело.
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Мотя