Пьяный сын бросился душить мать

Мужчина пошел под суд.

Мировой суд СУ №2 Елецкого района рассмотрел материалы уголовного дела в отношении безработного мужчины из деревни Большая Александровка. Уроженца Липецкой области обвинили в угрозе убийством.



Как установил суд, преступление было совершено во время семейной ссоры. На кухне частного дома повздорили пьяный подсудимый и его мать. В ходе конфликта мужчина бросился душить женщину со словами: «Я тебя убью, задушу!». Мать испугалась своего пьяного сына и заявила на него в полицию.



Впрочем, к моменту разбирательства в суде женщина отозвала свои претензии. Оно сообщила суду, что сын перед ней извинился, и они помирились. Суд прекратил уголовное дело.