Общество

47 минут назад

Липчанам устроят мастер-класс по кулачным боям

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#мастер-класс #исторические игры
Липчанам устроят мастер-класс по кулачным боям

Занятие состоится 10 июля.

Мастер-класс по игровой культуре Липецкой области состоится во вторник, 10 июля в пригороде Липецка. На берегу старицы реки Воронеж в черте села Сырского (ориентир – выходящая на берег реки улица Ленина) в 18.00. ждут всех интересующихся народными традициями. Организует встречу группа энтузиастов из администрации Сырского поселенческого Центра культуры и досуга, военно-исторического клуба «Северный Берег», военно-спортивного клуба РИФ и любителей фольклора.

Участникам мероприятия продемонстрируют традиционные игры Липецкой области, известные широкой общественности по проекту «Кубарь». Состоятся дружеские матчи в лапту. Особое место займёт рассказ и демонстрация приемов молодецких забав – кулачного боя. Место проведения мастер-класса выбрано не случайно. Именно на этой живописной поляне жители близлежащих сёл сходились в кулачных схватках еще несколько десятков лет назад. Об этом говорят многочисленные свидетельства старожилов. Таким образом, под Липецком древний обычай «кулачек» жил после того, как по всей России они угасли к 50-м годам прошлого столетия.

Изучением бойцовских традиций нашего региона группа организаторов мероприятия занимается в рамках поддержаного Росмолодежью проекта «Мусаткин двор».

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#мастер-класс #исторические игры

Комментарии (1)

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франк

22 минуты назад
Образование нам нужно, чтобы отстоять свои права перед государством! Нет, лучше пусть будут разбитые лица и с счастливыми опухшими физиономиями пойти выпить!
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