Липчанам устроят мастер-класс по кулачным боям

Занятие состоится 10 июля.

Мастер-класс по игровой культуре Липецкой области состоится во вторник, 10 июля в пригороде Липецка. На берегу старицы реки Воронеж в черте села Сырского (ориентир – выходящая на берег реки улица Ленина) в 18.00. ждут всех интересующихся народными традициями. Организует встречу группа энтузиастов из администрации Сырского поселенческого Центра культуры и досуга, военно-исторического клуба «Северный Берег», военно-спортивного клуба РИФ и любителей фольклора.



Участникам мероприятия продемонстрируют традиционные игры Липецкой области, известные широкой общественности по проекту «Кубарь». Состоятся дружеские матчи в лапту. Особое место займёт рассказ и демонстрация приемов молодецких забав – кулачного боя. Место проведения мастер-класса выбрано не случайно. Именно на этой живописной поляне жители близлежащих сёл сходились в кулачных схватках еще несколько десятков лет назад. Об этом говорят многочисленные свидетельства старожилов. Таким образом, под Липецком древний обычай «кулачек» жил после того, как по всей России они угасли к 50-м годам прошлого столетия.



Изучением бойцовских традиций нашего региона группа организаторов мероприятия занимается в рамках поддержаного Росмолодежью проекта «Мусаткин двор».



