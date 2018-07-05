Общество

31 минуту назад

Мэрия Липецка хочет помочь горожанам

5 313
#ТОС #опрос
Мэрия Липецка хочет помочь горожанам

Запущен опрос о методических кабинетах для ТОС.

На электронном референдуме «Открытый Липецк» начат опрос по теме необходимости создания в городе методических кабинетов для инициативных групп липчан из территориального общественного самоуправления. Неравнодушные люди объединяются, чтобы решать вопросы благоустройства своего подъезда, дома или двора. Чиновники считают, что им нужна методическая поддержка.

Липчан спрашивают, нужны ли такие кабинеты в городе, где они должны располагаться, какие услуги оказывать: помощь в регистрации, в организационных вопросах, в информировании населения, давать возможность зайти в интернет или воспользоваться оргтехникой. Кроме того, чиновников интересует, состоит ли респондент в ТОС.

Пройти опрос можно на сайте референдума и в мобильном приложении.
5 313
#ТОС #опрос

Комментарии (5)

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7 минут назад
Очередных ........... кормить. ДО 90 лет работать.
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лучше воровать

9 минут назад
Прекратите
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ТОС

11 минут назад
что за идиотская аббревиатура, все время товарищество собственников жилья называлось ТСЖ.
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о

15 минут назад
вот так начнут неравнодушные объединяться, что бы решать вопросы и может повториться сценарий октября 1917г
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Калдырь

16 минут назад
Мэрия Липецка открывает еще одну некчёмную контору, чтобы устроить своих родственников.
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