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Липецкий фестиваль соберет представителей 34 национальностей

9 391
#фестиваль #национальности
Липецкий фестиваль соберет представителей 34 национальностей

Праздник состоится в Добровском районе.

6 июля в селе Доброе состоится фестиваль национальных культур «Мы едины!». На территории Добровского района в мире и согласии проживают представители 34-х национальностей: татары, армяне, узбеки, туркмены, белорусы, евреи, адыгейцы и другие, перечисляют в региональном центре событийного туризма. 

Фестиваль откроется в 14:00 костюмированным шествием делегаций и продлится до позднего вечера. Гости и участники посетят площадки сельских поселений, где будет представлена национальная одежда и состоится дегустация традиционных блюд. Всех желающих угостят караваем дружбы. Самых маленьких посетителей займут играми и забавами, будут работать аттракционы.

Для зрителей выступит народный хор и музыкальные коллективы. Любители активного отдыха смогут поиграть на стадионе в пляжный футбол, волейбол и лапту, испытать свою силу в перетягивании каната. На берегу реки Воронеж пройдут соревнования по рыбной ловле.

Фестиваль завершится праздничным салютом и дискотекой
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#фестиваль #национальности

Комментарии (10)

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однако

9 секунд назад
Я, с собой ТУДА ничего не заберёшь, и палат каменных тоже...
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Левий Матвей сборщик податей

20 минут назад
Я, извини конечно, но это мышление неудачника.
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Я

24 минуты назад
Левий Матвей сборщик податей, От трудов праведных не наживешь палат каменных. Хорошо живут те, кто умеет воровать и обманывать и это везде так.
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Левий Матвей сборщик податей

31 минуту назад
СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ, причем тут евреи, в России хорошо живут те кто умеет вертется и работать, да и это везде так.
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СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ

33 минуты назад
евреи живут а остальные существуют с их разрешения
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Саид Липецобадский

34 минуты назад
Что плохого в этом? Мигранты будущее России, они многодетные и работающие. Увы местное население не хочет рожать, значит их место займут другие. Россия большая, всем места хватит.
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Тупой чинуша

40 минут назад
Мы вас уже заменили
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скоро нас заменят на этих ?

47 минут назад
На территории Добровского района в мире и согласии проживают представители 34-х национальностей: татары, армяне, узбеки, туркмены, белорусы, евреи, адыгейцы и другие, перечисляют в региональном центре событийного туризма. А ГДЕ ЖЕ РУССКИЕ ??????
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02

47 минут назад
Снова гастробайтеры понаедут
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02

47 минут назад
Снова гастробайтеры понаедут
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