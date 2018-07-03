Липецкий фестиваль соберет представителей 34 национальностей

Праздник состоится в Добровском районе.

6 июля в селе Доброе состоится фестиваль национальных культур «Мы едины!». На территории Добровского района в мире и согласии проживают представители 34-х национальностей: татары, армяне, узбеки, туркмены, белорусы, евреи, адыгейцы и другие, перечисляют в региональном центре событийного туризма.



Фестиваль откроется в 14:00 костюмированным шествием делегаций и продлится до позднего вечера. Гости и участники посетят площадки сельских поселений, где будет представлена национальная одежда и состоится дегустация традиционных блюд. Всех желающих угостят караваем дружбы. Самых маленьких посетителей займут играми и забавами, будут работать аттракционы.



Для зрителей выступит народный хор и музыкальные коллективы. Любители активного отдыха смогут поиграть на стадионе в пляжный футбол, волейбол и лапту, испытать свою силу в перетягивании каната. На берегу реки Воронеж пройдут соревнования по рыбной ловле.



Фестиваль завершится праздничным салютом и дискотекой