Спорт

сегодня, 20:52

Дзюдоисты Елецкого района завоевали медали всех достоинств в международном турнире

2 335
#Дзюдо
Дзюдоисты Елецкого района завоевали медали всех достоинств в международном турнире

Победить в соревнованиях с таким "кворумом" участников вдвойне престижно.

Дзюдоисты ДЮСШ Елецкого района приняли участие в международном турнире в поселке Вейделевка Белгородской области.

Состав участников впечатляет: Россию представляли дзюдоисты из 18 регионов России, а также из соседних государств – Белоруссии и Казахстана. Несколько участников представляли непризнанную Донецкую республику.

На татами выходили юноши и девушки 2003-04 и 2007-08 г.р. Ельчане завоевали четыре медали: Артём Мосин (весовая категория до 30 кг) и Станислав Ларин (50 кг) выиграли «золото», Дмитрий Панкратов (50 кг) – «серебро», а Даниил Козлов (50 кг) – «бронзу».

Международный турнир дал ребятам максимум опыта, что вселяет уверенность на продолжение победных традиций дзюдо Елецкого района, всегда славившегося сильными борцами.

Подготовили ребят Сергей и Наталья Ларины.

Фото tverigrad.ru

2 335
#Дзюдо

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Елец

25 минут назад
Всегда все завоевывает
ответить

Справедливый

сегодня, 21:02
Молодцы
ответить

Еще в рубрике

Липчане завоевали 9 медалей в старейшей регате области
#Академическая гребля
Липчане завоевали 9 медалей в старейшей регате области

сегодня, 20:41

Спорт
Стадион, возможно, откроют ко Дню города, но «Металлург» на него вернется не сразу (ФОТО)
#Стадион "Металлург" #реконструкция
7
Стадион, возможно, откроют ко Дню города, но «Металлург» на него вернется не сразу (ФОТО)

сегодня, 15:43

Спорт
Липчанка взяла «бронзу» первенства Европы среди школьников по вольной борьбе (ВИДЕО)
#Вольная борьба #СДЮШОР №9
4
Липчанка взяла «бронзу» первенства Европы среди школьников по вольной борьбе (ВИДЕО)

сегодня, 15:26

Спорт
Липецкий силач добился права выступать в турнире в Лас-Вегасе, сделавшем имя Шварценеггеру (ФОТО)
#Пауэрлифтинг #Денис Григорьев
18
Липецкий силач добился права выступать в турнире в Лас-Вегасе, сделавшем имя Шварценеггеру (ФОТО)

сегодня, 10:02

Спорт
Бухгалтер из Липецка со штангой управилась не хуже, чем с калькулятором
11
Бухгалтер из Липецка со штангой управилась не хуже, чем с калькулятором

сегодня, 09:27

Спорт
Антон Заболотный сыграл за «Зенит» и вновь не забил (ВИДЕО)
#Антон Заболотный #футбол #"Зенит"
4
Антон Заболотный сыграл за «Зенит» и вновь не забил (ВИДЕО)

вчера, 23:46

Спорт