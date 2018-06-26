Дзюдоисты Елецкого района завоевали медали всех достоинств в международном турнире

Победить в соревнованиях с таким "кворумом" участников вдвойне престижно.

Дзюдоисты ДЮСШ Елецкого района приняли участие в международном турнире в поселке Вейделевка Белгородской области.

Состав участников впечатляет: Россию представляли дзюдоисты из 18 регионов России, а также из соседних государств – Белоруссии и Казахстана. Несколько участников представляли непризнанную Донецкую республику.

На татами выходили юноши и девушки 2003-04 и 2007-08 г.р. Ельчане завоевали четыре медали: Артём Мосин (весовая категория до 30 кг) и Станислав Ларин (50 кг) выиграли «золото», Дмитрий Панкратов (50 кг) – «серебро», а Даниил Козлов (50 кг) – «бронзу».

Международный турнир дал ребятам максимум опыта, что вселяет уверенность на продолжение победных традиций дзюдо Елецкого района, всегда славившегося сильными борцами.

Подготовили ребят Сергей и Наталья Ларины.



Фото tverigrad.ru

