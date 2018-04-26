Общество

сегодня, 16:22

За год в Липецкой области из семей изъяты шестеро детей

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#родительские права
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За год в Липецкой области из семей изъяты шестеро детей

При этом, четверых детей позже вернули в семьи.

Как сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области, за 2017 год в регионе из семьи были изъяты 6 детей, во всех случаях поданы исковые заявления в суд на лишение родительских прав. Из этих детей четверых вернули родителям, так как ситуация в семье стабилизировалась; одного родителя лишили и одного - ограничили в правах.

В первом квартале 2018 года ни одного случая изъятия ребенка из семьи не было, а вот в апреле специалисты органов опеки и попечительства вынуждены были изъять троих детей из семьи, проживающей в Ельце. При этом, органы системы профилактики безнадзорности на протяжении двух лет работали с семьей. Причина изъятия – асоциальное поведение матери.

«Отрадно, что изъятие ребенка из семьи применяется сегодня как крайняя мера и только в случаях, когда установлена реальная угроза его жизни и здоровью, - отметила Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Людмила Куракова. - Каждому нерадивому родителю нужно давать шанс исправить ситуацию. Вопрос о лишении родительских прав должен ставиться только в том случае, если этого не происходит».

5 468
#родительские права
1

Комментарии (5)

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деятель

2 минуты назад
и ведь на пенсию хир уйдет трудяга твою мать
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Академик

9 минут назад
Это она кандидатскую стырила?
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Ни ума ни фантазии

40 минут назад
Какой шанс надо давать, пока ребенок не погибнет?!
ответить

???

41 минуту назад
Белёсая мумия - это Куракова???
ответить

ГОСТЬ

51 минуту назад
СНОВА КУРАКОВА КАКОЙ НЕПРИЯТНЫЙ ЧЕЛОВЕК
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