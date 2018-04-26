За год в Липецкой области из семей изъяты шестеро детей

При этом, четверых детей позже вернули в семьи.

Как сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области, за 2017 год в регионе из семьи были изъяты 6 детей, во всех случаях поданы исковые заявления в суд на лишение родительских прав. Из этих детей четверых вернули родителям, так как ситуация в семье стабилизировалась; одного родителя лишили и одного - ограничили в правах.

В первом квартале 2018 года ни одного случая изъятия ребенка из семьи не было, а вот в апреле специалисты органов опеки и попечительства вынуждены были изъять троих детей из семьи, проживающей в Ельце. При этом, органы системы профилактики безнадзорности на протяжении двух лет работали с семьей. Причина изъятия – асоциальное поведение матери.

«Отрадно, что изъятие ребенка из семьи применяется сегодня как крайняя мера и только в случаях, когда установлена реальная угроза его жизни и здоровью, - отметила Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Людмила Куракова. - Каждому нерадивому родителю нужно давать шанс исправить ситуацию. Вопрос о лишении родительских прав должен ставиться только в том случае, если этого не происходит».