Происшествия

сегодня, 13:09

Найденный в лесу у поселка Заречье труп опознали

7 4047
#труп
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Найденный в лесу у поселка Заречье труп опознали

Причину смерти 23-летнего мужчины установят после гистологического исследования.

Личность погибшего в лесу у поселка Заречье Липецка установлена.

Как стало известно GOROD48, им оказался 23-летний житель Добровского района. При вскрытии, следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. От чего умер 23-летний парень, будет установлено после гистологического исследования.

Напомним, что труп нашла вчера семейная пара, которая пришла в лес за березовым соком. 

7 4047
#труп
2

Комментарии (7)

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Присяжный

41 минуту назад
Нюша, Коломыцева это та, которая в 2014 году в Липецке девушке голову отрезала и труп расчленила. У неё других шуток не может быть.
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Каликинский парень

44 минуты назад
Серёжа, упокой его душу,.. наркотики вещь такая
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Нюша

48 минут назад
Коломыцева, наверное у вас очень тонкое чувство юмора, нам простым смертным не понять, почему над смертью надо юморить и опошлять все!
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Коломыцева

сегодня, 13:58
Обувка была очень дорогая. Отдавать добровольно не хотел. Когда замёрз, сами снялись.
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Animal planet

сегодня, 13:43
Боярка- национальная,россиянская забава. Дёшево и сердито.
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BLOOD_JO

сегодня, 13:43
Надеюсь я его не знаю... Мира его душе... Я на Пасечках с детсва обитал, сейчас правда давно не был, но дорога там пц, как по асфальту ехать, я подвеску там чуть не оставил, про выезд с реки на мост, вообще молчу.
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Судьба Резидента

сегодня, 13:26
Я в сосновом лесу курил березовый сок.
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