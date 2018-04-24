Найденный в лесу у поселка Заречье труп опознали

Причину смерти 23-летнего мужчины установят после гистологического исследования.

Личность погибшего в лесу у поселка Заречье Липецка установлена.

Как стало известно GOROD48, им оказался 23-летний житель Добровского района. При вскрытии, следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. От чего умер 23-летний парень, будет установлено после гистологического исследования.

Напомним, что труп нашла вчера семейная пара , которая пришла в лес за березовым соком.