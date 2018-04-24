сегодня, 13:09
Найденный в лесу у поселка Заречье труп опознали
Причину смерти 23-летнего мужчины установят после гистологического исследования.
Личность погибшего в лесу у поселка Заречье Липецка установлена.
Как стало известно GOROD48, им оказался 23-летний житель Добровского района. При вскрытии, следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. От чего умер 23-летний парень, будет установлено после гистологического исследования.
Напомним, что труп нашла вчера семейная пара, которая пришла в лес за березовым соком.
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