В Грязинском районе насмерть сбили женщину

Водитель скрылся.

13 апреля около 21:00 в Грязинском районе на автодорогe Сошки – примыкание к автодороге Липецк-Усмань неустановленный водитель совершил наезд на женщину, которая скончалась до приезда скорой медицинской помощи.Автомобиль с места происшествия скрылся.



ОГИБДД ОМВД России по Грязинскому району просит откликнуться очевидцев ДТП или самого водителя автомобиля. Если кому-либо известно местонахождение данного автомобиля, также просят сообщить в Госавтоинспекцию.



Любую информацию о происшествии ждут в ОГИБДД ОМВД по Грязинскому району. Тел.: (847461) 2-21-71, или в дежурную часть: (847461) 2-21-58,(847461) 2-23-88. Тем, кто откликнется, гарантируют вознаграждение и анонимность.