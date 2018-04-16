Происшествия

сегодня, 10:27

В Грязинском районе насмерть сбили женщину

7 1275
#ДТП
В Грязинском районе насмерть сбили женщину

Водитель скрылся.

13 апреля около 21:00 в Грязинском районе на автодорогe Сошки – примыкание к автодороге Липецк-Усмань неустановленный водитель совершил наезд на женщину, которая скончалась до приезда скорой медицинской помощи.Автомобиль с места происшествия скрылся.

ОГИБДД ОМВД России по Грязинскому району просит откликнуться очевидцев ДТП или самого водителя автомобиля. Если кому-либо известно местонахождение данного автомобиля, также просят сообщить в Госавтоинспекцию.

Любую информацию о происшествии ждут в ОГИБДД ОМВД по Грязинскому району. Тел.: (847461) 2-21-71, или в дежурную часть: (847461) 2-21-58,(847461) 2-23-88. Тем, кто откликнется, гарантируют вознаграждение и анонимность.
7 1275
#ДТП

Комментарии (7)

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ооо

8 минут назад
Зоолог, голованогийрукожоп ты, как всегда в дерьме, лечи голову.
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КМС

15 минут назад
Земляк, какие вам там лежаки , дней десять назад , проезжал через грязи в деревню , там яма на яме больше 40 км можно только на вёдрах летать , которые не жалко .
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Земляк

31 минуту назад
Зоолог, Конечно Путин.. он же гадит... или гуляет с гадящими...
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Земляк

34 минуты назад
Валерия, Согласен с вами. вот вчера на перекрестке хлебозаводская и м.расковой произошла авария .пъяный дебил и себя покалечил и девушку.на этой улице, по прямой все летят , не обращая внимания ни на пешеходов на пешеходном переходе остановке автобусной, ни на разметку. обгоняют,. где попало.Сам езжу на авто, ноя за то, чтобы на этой улице у становили камеры видеофиксации и минимум 3 лежачих полицейских.Ездить будет на комфортно, зато для всех безопасно.Почему до сих пор не работают над эти Гибдд-непонятно.да-вот так тратим деньги и портим машины из-за пару десятков чудаков... с буквой м. наверное путин виноват...
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02

сегодня, 11:13
Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://tok.pw/blogs
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Зоолог

сегодня, 11:04
Валерия, а я сегодня снова вляпался в собачее говно. Кто за это ответит?
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Валерия

сегодня, 10:49
В Грязях все гоняют как бешеные, показывают удаль свою.
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