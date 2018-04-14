Происшествия

44 минуты назад

У Су-24 отказал двигатель после взлета с липецкого военного аэродрома

18 1380
#авиацентр #инцидент
4
У Су-24 отказал двигатель после взлета с липецкого военного аэродрома

Пилот и штурман получили приказ катапультироваться, но решили спасать самолет и это у них получилось.

Накануне, на липецкой авиабазе произошел серьезный инцидент. Это был день репетиции Парада Победы. Как стало известно GOROD48, с липецкого аэродрома взлетел самолет Су-24МР и сразу после взлета, буквально на 100 метрах от земли у него отказал один из двух двигателей. Летчики получили приказ катапультироваться, но решили бороться за самолет до конца. Пилот и штурман сумели на одном двигателе набрать необходимую высоту, слить топливо (такая опция у Су-24 имеется) и благополучно посадить самолет.

В авиационных кругах подобные действия летчиков считаются геройским поступком.

Известно, что штурман спасенного самолета – Герой России, до Липецка служил в Воронеже, пилот – в Морозовске.

Су-24МР —советский/российский тактический разведывательный самолёт. Предназначен для ведения комплексной всепогодной разведки днём или ночью на глубине до 400 км за линией боевого соприкосновения войск. Лётные испытания машины начались в сентябре 1980 года, а на вооружение самолёт принят в 1984 году. С 1985 года начались поставки в ВВС.

18 1380
#авиацентр #инцидент
4

Комментарии (18)

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Серафим

28 секунд назад
Почитал комментарии - какие же все "добрые" люди их писали.Вот из таких и появляются настоящие "патриоты".Как Навальный.
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и пропадет Россия

2 минуты назад
а если двигатель опять откажет на Красной Площади и самолет упадет на САМИ ЗНАЕТЕ КОГО ?
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Мля

7 минут назад
Одни герои,мля плюнуть некуда.Патриотизм зашкаливает вместе с курсом доллара.
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Маккейн

9 минут назад
Удивительное дело! Как спецов по ПВО после сегодняшнего удара американцев по Багдаду, столько же сейчас под инцидент в липецком авиацентре понабежит! Спецы которые кроме велосипеда ничего не пилотировали, не то что самолет а всё тада же)))
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эта вам не тута

11 минут назад
так че там с двИгателем ? Че эта он внезапно отказал ? Давайте механику дадим Героя России тоже. Все будут Герои
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тута таратута

13 минут назад
эта вам не тута, ты диванный иксперд можешь только сходить под себя на своем диване ;)
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Товарищ Берия

15 минут назад
::::, самолетик-то советский исчо!
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тракторист

15 минут назад
а я во ЛГЭК работаю водопровод чиним канализацию чистим как в тини ни от кого спасибо не услышал
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эта вам не тута

15 минут назад
это если мне командир прикажет в бой идти, а я из танка солярку солью, боекомплект выкину и поеду в тыл, то типа я герой и танк спас ?
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Товарищ Берия

16 минут назад
Сталин И.В., Сушка вытягивает на одном двигателе, потому пилотам дается право выбора - пытаться спасти самолет или катапультироваться. Там все внутренними инструкциями регламентировано. Но случай неординарен и подобное требует мастерства. Пилотов после такого обычно награждают. Героев России не дают, но орден мужества -вполне
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