У Су-24 отказал двигатель после взлета с липецкого военного аэродрома

Пилот и штурман получили приказ катапультироваться, но решили спасать самолет и это у них получилось.

Накануне, на липецкой авиабазе произошел серьезный инцидент. Это был день репетиции Парада Победы. Как стало известно GOROD48, с липецкого аэродрома взлетел самолет Су-24МР и сразу после взлета, буквально на 100 метрах от земли у него отказал один из двух двигателей. Летчики получили приказ катапультироваться, но решили бороться за самолет до конца. Пилот и штурман сумели на одном двигателе набрать необходимую высоту, слить топливо (такая опция у Су-24 имеется) и благополучно посадить самолет.

В авиационных кругах подобные действия летчиков считаются геройским поступком.

Известно, что штурман спасенного самолета – Герой России, до Липецка служил в Воронеже, пилот – в Морозовске.

Су-24МР —советский/российский тактический разведывательный самолёт. Предназначен для ведения комплексной всепогодной разведки днём или ночью на глубине до 400 км за линией боевого соприкосновения войск. Лётные испытания машины начались в сентябре 1980 года, а на вооружение самолёт принят в 1984 году. С 1985 года начались поставки в ВВС.