Происшествия

сегодня, 15:53

На месте падения самолета в Липецкой области работают три десятка спасателей

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#авиакатастрофа
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На месте падения самолета в Липецкой области работают три десятка спасателей

Самолет рухнул в 14.10.

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Сегодня на аэродроме у села Шаршки Усманского района разбился легкомоторный самолет "Zlin 142", в результате погибли два человека:  44-летний летчик-инструктор Евгений Егоров и 46-летний летчик-инструктор, Александр Нитовский.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, сообщение о падении самолета спасатели получили в 14:10. На месте ЧС работает группировка сил и средств в количестве 31 человек 11 единиц техники, из них от МЧС 9 человек 3 единицы техники.
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#авиакатастрофа
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Комментарии (2)

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Carol Scott

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Варя

сегодня, 16:26
Сообщение из будущего? сегодня 14.04.2018 , никак не восемнадцатое, как вещает сотрудник мчс.....
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