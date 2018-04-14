Происшествия
сегодня, 15:53
На месте падения самолета в Липецкой области работают три десятка спасателей
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Самолет рухнул в 14.10.
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Сегодня на аэродроме у села Шаршки Усманского района разбился легкомоторный самолет "Zlin 142", в результате погибли два человека: 44-летний летчик-инструктор Евгений Егоров и 46-летний летчик-инструктор, Александр Нитовский.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, сообщение о падении самолета спасатели получили в 14:10. На месте ЧС работает группировка сил и средств в количестве 31 человек 11 единиц техники, из них от МЧС 9 человек 3 единицы техники.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, сообщение о падении самолета спасатели получили в 14:10. На месте ЧС работает группировка сил и средств в количестве 31 человек 11 единиц техники, из них от МЧС 9 человек 3 единицы техники.
1 1711
Carol Scott
Варя