Судебные приставы и ЛГЭК взыскали с должников 364 тысячи рублей – на «Лексус» не насобирали

Собранная сумма составляет лишь 10-ю часть от планируемой покупки автомобиля для руководства энергетической компании.

Целый месяц сотрудники Советского районного отдела судебных приставов совместно с представителями Липецкой городской энергетической компании (ЛГЭК) проводили рейды по злостным неплательщикам.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, участники рейдов обошли сотни адресов. В итоге на имущество некоторых должников был наложен арест, и в общей сложности удалось взыскать 364 тысячи рублей.

Триста с лишним тысяч рублей за месяц – наверное, не так плохо, но вряд ли эта сумма удовлетворяет текущим потребностям ЛГЭК. Напомним, что энергетическая организация на аукционной площадке объявила конкурс о покупке нового автомобиля «Лексус» стоимостью 3,2 миллиона рублей.



Фото balashover.ru

