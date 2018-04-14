Общество

сегодня, 08:46

Судебные приставы и ЛГЭК взыскали с должников 364 тысячи рублей – на «Лексус» не насобирали

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#ЛГЭК #долги
Судебные приставы и ЛГЭК взыскали с должников 364 тысячи рублей – на «Лексус» не насобирали

Собранная сумма составляет лишь 10-ю часть от планируемой покупки автомобиля для руководства энергетической компании.

Целый месяц сотрудники Советского районного отдела судебных приставов совместно с представителями Липецкой городской энергетической компании (ЛГЭК) проводили рейды по злостным неплательщикам.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, участники рейдов обошли сотни адресов. В итоге на имущество некоторых должников был наложен арест, и в общей сложности удалось взыскать 364 тысячи рублей.

Триста с лишним тысяч рублей за месяц – наверное, не так плохо, но вряд ли эта сумма удовлетворяет текущим потребностям ЛГЭК. Напомним, что энергетическая организация на аукционной площадке объявила конкурс о покупке нового автомобиля «Лексус» стоимостью 3,2 миллиона рублей.

Фото balashover.ru

15 612
#ЛГЭК #долги

Комментарии (15)

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Еще не созрели

1 минуту назад
Егор-1111, в 90 ом , в Москве, люди вышли и ублюдочная. власть исчезла. Так и эти в свое время, исчезнут как тараканы.
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Липчанин

19 минут назад
За счёт общежитий без ИПУ наберут...
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1111

36 минут назад
а насчет гнать да...тренера им пожоще и на работу хоть на роликах, хоть на лисапеде....хоть пешим ходом...у нас же везде все оборудовано...ЗОЖ.....
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1111

38 минут назад
Веня, ну посадить или нет это нам решать, если к примеру троюдный племянник внучатой тетушки родсвенник то думаю вопрос сам собой (ну как обычно) решится....
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Веня

57 минут назад
1111, гнать в шею этих топ менегров, а лучше парочку посадить, увидите как они в обсираемую ими европу рванут
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ГЛЭК

сегодня, 09:47
можно уже гранту купить,пустую,без усилителя руля и стеклоподьемников
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Веня

сегодня, 09:46
ХВАТИТ КОРМИТЬ ВОРЬЕ
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Лампочек

сегодня, 09:42
на предприятии нет. в помещениях темно. а лексус покупаем. зарплаты работников самые низкие по городу.ПИР во время ЧУМЫ
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Алла

сегодня, 09:35
В этом году тарифы в июне и октябре поднимают на 32%в общем,вот и купят 5 лексусов
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Егор-1111

сегодня, 09:35
Да мы тока, к сожалению, свиристеть умеем, в отличие от народовольцев и эсеров. Поэтому то уб. людочная власть и чувствует себя вольготно, не боится ни х. Хочется ток надеяться, что ничто не вечно под луной.
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