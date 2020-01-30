Сегодня в Липецке: старейший спектакль и куда собираются поступать липецкие абитуриенты в 2024 году

Рассказываем все самое необходимое про наступивший четверг.

Днём резко потеплеет, столбик термометра поднимется до 22-24 градусов. Будет облачно с прояснениями, возможны небольшие дожди.



















С 10:00 до конца ремонта закрутят вентили на улицах Аносова, 2, 4; Берзина, 2, 4, 6; Вермишева, 11/2, 13, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17/1, 17/2, 17, 18/2, 18/1, 22а; Левобережной, 1, 1а, 1в, 3, 5; Островского, 2; Разина, 1; Студенческий городок, 7, 8, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26; Юных Натуралистов, 9, 11, 11/1; на площади Мира 1д, 1д/1, 5, 6а, 6; на проспекте Мира 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18. В это же время с комфортом расстанутся жители частного сектора на улицах Волжской, Леваневского, Островской, Пляжной, Санитарной.





Отключение света

С 14:00 до 17:00 отключения ждут улицы Б.Хмельницкого, Достоевског, Котовского, Крылова, Мичурина, Нагорную, Неделина, Орджоникидзе, Папина, проспект Победы, переулок Нагорный.















Старейший спектакль (16+)

В Липецком театре драмы (пл. Конснатиновой, 3) в 18:30 решили показать спектакль «Ханума», с которого почти четверть века назад и начиналась история этого театра.



















Археологи (16+)





В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в 17:00 состоится заседание клуба любителей истории отечества «Клио».















Преподаватели института истории ЛГПУ проведут занятие на тему «Археология Липецкого края». Послушать об известных в мире памятниках археологии, которые хранятся на территории Липецкого края, можно бесплатно.







Фонд редких книг (12+)







Хорошим «разогревом» перед беседой а археологами может стать в 14:00 экскурсия по фонду резких книг ЛОУНБ.











Фото vk.com/lib48ru







Она называется «От свитка к ридеру», поможет узнать об эволюции книгопечатания и увидеть главные раритеты, которые хранятся в главном областном собрании литературы.







Женские баталии (6+)





В спортивном зале Липецкого технического университета (ул. Московская, 30) продолжаются игры финального турнира первой лиги России по мини-футболу среди женских команд. Первая игра – в 9:30, заключительная – 17:30.











Фото vk.com/wfckristall







Участвуют команды от Калининграда до Кургана, наших нет, поскольку в Липецкой области женские команды по футзалу давно приказали долго жить. Зато у остальных сегодня решающий игровой день.







Общественные обсуждения





Начиная с сегодняшнего дня, липчане смогут ознакомиться с проектами строительства новых объектов в городе.















Судя по опросу, самими популярными направлениями для абитуриентов-2024 станут информационные технологии. Программистами или IT-специалистами планируют стать 28% опрошенных. На втором месте — инженерные специальности - 15%. На третьем — специальности в области фундаментальной или прикладной науки - 11%. 9% респондентов готовятся учителей, 7% - на врачей.









