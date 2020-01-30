«Для людей, для детей»: жительница улицы Перова в Липецке превратила двухстороннее движение в реверсивное
Пьяная посетительница пиццерии ударила полицейского по голове его же рацией и кулаком — в лицо
Пьяная посетительница пиццерии ударила полицейского по голове его же рацией и кулаком — в лицо
Сегодня в Липецке: старейший спектакль и куда собираются поступать липецкие абитуриенты в 2024 году
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: старейший спектакль и куда собираются поступать липецкие абитуриенты в 2024 году
Рассказываем все самое необходимое про наступивший четверг.
Днём резко потеплеет, столбик термометра поднимется до 22-24 градусов. Будет облачно с прояснениями, возможны небольшие дожди.
Отключение воды
С 9:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б; Папина, 6, 8, 9, 17, 17б; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15; проспекте Победы, 22.
С 10:00 до конца ремонта закрутят вентили на улицах Аносова, 2, 4; Берзина, 2, 4, 6; Вермишева, 11/2, 13, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17/1, 17/2, 17, 18/2, 18/1, 22а; Левобережной, 1, 1а, 1в, 3, 5; Островского, 2; Разина, 1; Студенческий городок, 7, 8, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26; Юных Натуралистов, 9, 11, 11/1; на площади Мира 1д, 1д/1, 5, 6а, 6; на проспекте Мира 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18. В это же время с комфортом расстанутся жители частного сектора на улицах Волжской, Леваневского, Островской, Пляжной, Санитарной.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 проведут в потёмках жители улиц Агрономической, Аллейной, Боевой проезд, Буденного, В.Музыки, Жемчужной, Индустриальной, Л.Кривенкова, Опытной, Покровской, Посадкой, Провинциальной, Салтыкова-Щедрина, Сырской, Трубный проезд. Пропадёт электричество на улице Космонавтов в селе Ссёлки и в садоводчествах "Берёзка», «Сокол-3».
С 14:00 до 17:00 отключения ждут улицы Б.Хмельницкого, Достоевског, Котовского, Крылова, Мичурина, Нагорную, Неделина, Орджоникидзе, Папина, проспект Победы, переулок Нагорный.
В промежутке с 8:00 до 18:00 ожидается отключение света на срок до 3-х часов на улицах 4-й Пятилетки, 50 лет НЛМК, Абрикосовой, Артёма, Бурлакова, Варшавской, Вилкова, Гагарина, Депутатской, Добровской, Дубовой, Земляничной, Зелёной, Индустриальной, Ильича, Киевской, Крымской 1-й, Ленина, Надежды, Неделина, М.Светлова, Папанина, Патриотической, Полетаева, П.П. Постышева, Р.Зорге, Нектарной, Ново-Весовой, Пионерской, Российской, Славянской, Сливовой, Студёновской, Тельмана, Ударников, Ферросплавной, Фрунзе, Шевченко, Ярославской, на проспектах Победы и Мира, в переулках Весеннем, Виноградном, Дружном, Клеверном, Моторном, Парковом, Стандартном, Театральном 1-м, Чистом,Шишкина, на проездах Каштановом и Комсомольском, в садоводчествах «Дачный-3», «Дачный-4».
Пробки
Заторы в городе трудно предотвратить. Но о них можно оперативно узнавать, чтобы по возможности объехать. Рекомендуем «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.
Старейший спектакль (16+)
В Липецком театре драмы (пл. Конснатиновой, 3) в 18:30 решили показать спектакль «Ханума», с которого почти четверть века назад и начиналась история этого театра.
Археологи (16+)
В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в 17:00 состоится заседание клуба любителей истории отечества «Клио».
Преподаватели института истории ЛГПУ проведут занятие на тему «Археология Липецкого края». Послушать об известных в мире памятниках археологии, которые хранятся на территории Липецкого края, можно бесплатно.
Фонд редких книг (12+)
Хорошим «разогревом» перед беседой а археологами может стать в 14:00 экскурсия по фонду резких книг ЛОУНБ.
Фото vk.com/lib48ru
Она называется «От свитка к ридеру», поможет узнать об эволюции книгопечатания и увидеть главные раритеты, которые хранятся в главном областном собрании литературы.
Женские баталии (6+)
В спортивном зале Липецкого технического университета (ул. Московская, 30) продолжаются игры финального турнира первой лиги России по мини-футболу среди женских команд. Первая игра – в 9:30, заключительная – 17:30.
Фото vk.com/wfckristall
Участвуют команды от Калининграда до Кургана, наших нет, поскольку в Липецкой области женские команды по футзалу давно приказали долго жить. Зато у остальных сегодня решающий игровой день.
Общественные обсуждения
Начиная с сегодняшнего дня, липчане смогут ознакомиться с проектами строительства новых объектов в городе.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок по 8 мая 2024года в письменной форме по адресу: г. Липецк, пл. Театральная, д. 1, каб. 206 департамент градостроительства и архитектуры администрации города или на электронный адрес: proekt@lipetskcity.ru.
Выбор профессии
68% выпускников 11 классов в этом году планируют поступать в вузы, а 55% девятиклассников покинут школы и уйдут средние специальные учебные заведения, выяснили в ходе опроса сотрудники SuperJob.
Судя по опросу, самими популярными направлениями для абитуриентов-2024 станут информационные технологии. Программистами или IT-специалистами планируют стать 28% опрошенных. На втором месте — инженерные специальности - 15%. На третьем — специальности в области фундаментальной или прикладной науки - 11%. 9% респондентов готовятся учителей, 7% - на врачей.
Поступающие в ссузы тоже делают выбор в пользу IT-специальностей: о подобных намерениях детей рассказали 22% опрошенных. На втором месте по популярности в этом году — педагогическое направление - 14% и медицинское – 12%. 9% собираются учиться на рабочих и мастеров в строительстве или производстве, 5% — на дизайнеров.
Дорогие липчане! Желаем вашим детям успешного выбора профессии, вам – новых трудовых высот и приютных новостей. Узнавать о самом главном жители региона давно привыкли на GOROD48, снискавшем себе репутацию электронного имени Липецка. Чаще заходите на сайт и будьте уверены, что с нами вы не пропустите ничего важного, интересного и полезного. Ждём вас снова и снова!
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