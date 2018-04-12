В Липецке из-за затопленного подвала в квартирах вздуваются полы

И эта ситуация длится уже десятый день

Сегодня в редакцию сайта GOROD48 обратились жильцы дома № 11а на улице Парковой.

По словам липчан, 2 апреля в их доме затопило подвал. Постоянные звонки в управляющую компанию результата не давали.

- Мастер ответил, что это в колодце что-то забилось, - рассказывает Татьяна Чучинева. – А нам что делать, у нас уже полы под линолеумом начали вздуваться, скоро дверь закрываться не будет.

За комментарием мы обратились в пресс-службу ЛГЭК. Там отметили, что заявка на прочистку засора поступила только сегодня в 10.00. Уже к обеду он был устранен.

Также там дополнили, что виновниками являются сами жильцы, потому что смывают в унитаз все, что не попадается под руку. Доходило до того, что работники доставали из канализационных труб свадебные платья.

Но вода из подвала сама собой никуда не денется. В этом случае в ЛГЭК рекомендовали жильцам обратиться вновь в управляющую компанию, так как их работа уже сделана.