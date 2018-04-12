Общество

47 минут назад

В Липецке из-за затопленного подвала в квартирах вздуваются полы

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#засор #подтопление
В Липецке из-за затопленного подвала в квартирах вздуваются полы

И эта ситуация длится уже десятый день

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Сегодня в редакцию сайта GOROD48 обратились жильцы дома № 11а на улице Парковой.

По словам липчан, 2 апреля в их доме затопило подвал. Постоянные звонки в управляющую компанию результата не давали.

- Мастер ответил, что это в колодце что-то забилось, - рассказывает Татьяна Чучинева. – А нам что делать, у нас уже полы под линолеумом начали вздуваться, скоро дверь закрываться не будет.

За комментарием мы обратились в пресс-службу ЛГЭК. Там отметили, что заявка на прочистку засора поступила только сегодня в 10.00. Уже к обеду он был устранен.

Также там дополнили, что виновниками являются сами жильцы, потому что смывают в унитаз все, что не попадается под руку. Доходило до того, что работники доставали из канализационных труб свадебные платья.

Но вода из подвала сама собой никуда не денется. В этом случае в ЛГЭК рекомендовали жильцам обратиться вновь в управляющую компанию, так как их работа уже сделана.

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#засор #подтопление

Комментарии (1)

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Гость

17 минут назад
То что из канализационных труб достали свадебное платье рассказывали еще 20 лет назад. Байка сантехников. Жильцы платят УК, ЛГЭК. Услуги не качественные, пора на законодательном уровне решить вопрос возврата определенных сумм без судебных решений в административном порядке. Тогда зашевелятся и байки не будут травить.
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