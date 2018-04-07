Общество

21 минуту назад

«Застывшее время»: заброшенная школа в елецком селе Нобелевского лауреата

153
#маршрут выходного дня #застывшее время
«Застывшее время»: заброшенная школа в елецком селе Нобелевского лауреата

Маршрут выходного дня привёл нас в село знаменитого писателя Ивана Бунина, где в родовой усадьбе прошло его детство.

Но Озерки интересны не только их литературной судьбой, но и тем, как здесь, на родине Нобелевского лауреата живут люди, его земляки. 

 Мы нашли заброшенную школу с невероятно атмосферными классами. Большие окна, светлые коридоры, деревянные крашеные двери - должно быть, сельским ребятишкам здесь было комфортно грызть тот самый гранит науки. Школу закрыли несколько лет назад, однако в ней удалось найти поздравительную открытку учителю, добротные книги и учебники из школьной библиотеки, бунинские виды из окна.

 Посетили мы и саму усадьбу Буниных. Поместье было восстановлено не так давно. Беспокоить сторожа мы не стали, поэтому внутрь не вошли. И все же одинокий дом кажется подлинным пристанищем бессметной души поэта.

153
#маршрут выходного дня #застывшее время

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Пожарные проверили все храмы области накануне Пасхи
#пожарная безопасность
2
Пожарные проверили все храмы области накануне Пасхи

25 минут назад

Общество
На трассе Липецк-Грязи горел «Nissan Teana»
#пожар
5
На трассе Липецк-Грязи горел «Nissan Teana»

сегодня, 07:36

Общество
В Липецкой области открыли представительство Академии противопожарной службы МЧС России
#МЧС
8
В Липецкой области открыли представительство Академии противопожарной службы МЧС России

вчера, 16:16

Общество
Кладбища Липецка чистят в ускоренном режиме
#Пасха
6
Кладбища Липецка чистят в ускоренном режиме

вчера, 16:01

Общество
Кредитоспособность Липецкой области уступает соседям
#рейтинг #кредит #финансы
7
Кредитоспособность Липецкой области уступает соседям

вчера, 15:59

Общество
Иностранцев подозреваемых в серии краж из банкоматов будут судить в Липецке
#кража
2
Иностранцев подозреваемых в серии краж из банкоматов будут судить в Липецке

вчера, 15:49

Общество