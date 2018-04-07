«Застывшее время»: заброшенная школа в елецком селе Нобелевского лауреата

Маршрут выходного дня привёл нас в село знаменитого писателя Ивана Бунина, где в родовой усадьбе прошло его детство.

Но Озерки интересны не только их литературной судьбой, но и тем, как здесь, на родине Нобелевского лауреата живут люди, его земляки.



Мы нашли заброшенную школу с невероятно атмосферными классами. Большие окна, светлые коридоры, деревянные крашеные двери - должно быть, сельским ребятишкам здесь было комфортно грызть тот самый гранит науки. Школу закрыли несколько лет назад, однако в ней удалось найти поздравительную открытку учителю, добротные книги и учебники из школьной библиотеки, бунинские виды из окна.



Посетили мы и саму усадьбу Буниных. Поместье было восстановлено не так давно. Беспокоить сторожа мы не стали, поэтому внутрь не вошли. И все же одинокий дом кажется подлинным пристанищем бессметной души поэта.



