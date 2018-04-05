Общество

43 минуты назад

Паводок затопил пять домов в Липецке

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#паводок #вода
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Паводок затопил пять домов в Липецке

Все он находятся на Ниженке.

Пять домов в районе Ниженка подтоплены в результате паводка. Об этом GOROD48 рассказал начальник управления Правобережным округом Липецка Вячеслав Погорелов. Большая вода пришла в дома на улицах Тимура Фрунзе, Энергетической, Красной и Кольцевой.

 - В подтопленных домах проживают, преимущественно, престарелые люди, инвалиды, среди них есть и колясочники. Из-за подтопления в строениях пришлось отключить отопление, - говорит Вячеслав Погорелов. - Но мы никого не оставляем в беде: уже трое суток без остановок откачиваем воду. Машины работают круглосуточно, меняются только водители. Кроме того, иногда приходится прибегать к помощи аварийных служб и откачивать талые воды их техникой.

Вода в проходящем через Ниженку Студёном ручье из-за прихода влаги с полей в районе аэродрома поднялась уже на 150 сантиметров. Но специалисты дают положительные прогнозы: талые воды скоро прекратят прибывать и ситуация стабилизируется. Для избежания проблем водоотводной канал и ручей постоянно прочищают от мусора и веток. Через канал идет сброс талых, подчеркивает Вячеслав Погорелов, а не хозяйственных вод.



— Мы действительно сбрасываем в водоотводной канал и ливневые системы пришедшую воду. Но она — местная, с этих же улиц, - парировал чиновник мнение липчан о том, что Ниженку топят водой со всего Липецка. - Например, нам пожаловались жильцы улицы Энергетической на слив воды. Мы им объяснили, что это у вас затопления нет, а вот в соседнем доме стоит вода. Именно оттуда, от соседей, идет откачка, а не со всего Липецка.
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#паводок #вода
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