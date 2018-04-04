Общество
сегодня, 16:26
Липецкие чиновники не оставляют надежд купить седан на 1,7 млн рублей
«Липецкгорсвет» снова проводит тендер.
В конце 2015 года муниципальное казенное предприятие «Липецкгорсвет» проводило тендер на покупку серебристого седана за 1,647 млн рублей. Тогда директор организации отказался от приобретения иномарки. Вероятно, свою роль сыграла огласка в прессе. Но теперь тендер объявлен снова. За 2,5 года аппетит в плане автомобилей у организации подрос на 96 000 рублей.
Директор МКП «Липецкгорсвет» Валерий Кузбаев завизировал документацию на электронный аукцион. Теперь максимальная сумма, за которую организация готова купить седан, составляет 1 743 000 рублей. В техническом задании к новому тендеру трудно отыскать отличия от тех характеристик, что заказчик указывал осенью 2015-го. Тот же клиренс в 16 см, мощность от 181 лошадиной силы, прежнее «не менее пяти мест в салоне», круиз-контроль, обогрев всех сидений… Единственное видимое отличие — цвет. Если раньше правлению МКП «Липецкгорсвет» был больше по душе серебристый металлик, то теперь выбор руководства пал на коричневый или темно-коричневый металлик.
Заказчик назначил торги на 16 апреля. Если найдется продавец, то Валерий Кузбаев сможет оценить праздничное убранство и иллюминацию Липецка к майскими праздник, уже из новенького седана.
Покупка новенького седана выглядит несколько неразумным шагом на фоне данных из Счетной палаты Липецка. В анализе проверки хозяйственной деятельности МКП «Липецкгорсвет» за 2016 год значится, что организация — должник. «Кредиторская задолженность предприятия за поставленную электроэнергию на 1 января 2017 года составила 12,1 млн рублей», указано в отчёте.
Заметим, что тендер на коричневый седан не прошел контроль по ч.5 ст. 99 44-ФЗ о закупках. То есть закупку не одобрили «сверху». Согласно закону, орган исполнительной власти, в нашем случае — администрация Липецка, не провела контроль информации о тендере, его финансовом обеспечении и необходимости приобретения.
Директор МКП «Липецкгорсвет» Валерий Кузбаев завизировал документацию на электронный аукцион. Теперь максимальная сумма, за которую организация готова купить седан, составляет 1 743 000 рублей. В техническом задании к новому тендеру трудно отыскать отличия от тех характеристик, что заказчик указывал осенью 2015-го. Тот же клиренс в 16 см, мощность от 181 лошадиной силы, прежнее «не менее пяти мест в салоне», круиз-контроль, обогрев всех сидений… Единственное видимое отличие — цвет. Если раньше правлению МКП «Липецкгорсвет» был больше по душе серебристый металлик, то теперь выбор руководства пал на коричневый или темно-коричневый металлик.
Заказчик назначил торги на 16 апреля. Если найдется продавец, то Валерий Кузбаев сможет оценить праздничное убранство и иллюминацию Липецка к майскими праздник, уже из новенького седана.
Покупка новенького седана выглядит несколько неразумным шагом на фоне данных из Счетной палаты Липецка. В анализе проверки хозяйственной деятельности МКП «Липецкгорсвет» за 2016 год значится, что организация — должник. «Кредиторская задолженность предприятия за поставленную электроэнергию на 1 января 2017 года составила 12,1 млн рублей», указано в отчёте.
Заметим, что тендер на коричневый седан не прошел контроль по ч.5 ст. 99 44-ФЗ о закупках. То есть закупку не одобрили «сверху». Согласно закону, орган исполнительной власти, в нашем случае — администрация Липецка, не провела контроль информации о тендере, его финансовом обеспечении и необходимости приобретения.
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