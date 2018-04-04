Общество

сегодня, 15:02

В Липецкой области перекрыто движение через восемь речных переправ

1 724
#паводок
1
В Липецкой области перекрыто движение через восемь речных переправ

Из берегов вышли реки Дон, Быстрая Сосна и Олым.

Как сообщает  Управление дорог и транспорта Липецкой области, с 3 апреля перекрыто движение по понтонному мосту через реку Дон на автодороге Стебаево – Задонск – Долгоруково, по мосту через реку Старая Ряса в селе Ратчино на автодороге Ратчино – примыкание к автодороге Липецк – Доброе – Чаплыгин. 4 апреля на реке Снова было перекрыто движение по мосту на автодороге Ксизово – Соловьёвка.

Кроме того, перекрыто движение через реку Дон по мосту на автодороге Романово – Селищи – Перехваль, через водопропускные сооружения на автодорогах Долгое – Красная Заря и Вихровка – примыкание к автодороге Данков – Долгое. На реке Сосна перекрыто движение по мосту на автодороге Пятницкое – примыкание к автодороге Орёл – Тамбов. На реке Олым перекрыто движение на автодороге Войсковая Казинка – Русская Казинка. 

По данным управления, дорожными службами районов области сформированы дежурные бригады, организовано круглосуточное дежурство, созданы запасы каменных материалов, мешков с песком, для случаев ликвидации размывов, образовавшихся в процессе пропуска весеннего паводка. 

1 724
#паводок
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

skrip

сегодня, 15:15
4 апреля на реке Снова было перекрыто движение по мосту на автодороге Ксизово – Соловьёвка..........................................господи где вы там автодорогу обнаружили.Перекосившийся мост 1 метр от земли и 5км оврагов и колдобин.по которым и летом с трудом передвигаются рыбаки в доль Дона.Еще бы написали автострада федерального значения.
ответить

Еще в рубрике

Команда из Липецка прошла в четвертьфинал Премьер-лиги КВН
#КВН
Команда из Липецка прошла в четвертьфинал Премьер-лиги КВН

3 минуты назад

Общество
Липецкие чиновники не оставляют надежд купить седан на 1,7 млн рублей
#тендер #закупка
Липецкие чиновники не оставляют надежд купить седан на 1,7 млн рублей

14 минут назад

Общество
Липчане смогут увидеть красивый звездопад
#звездопад #метеорный поток
1
Липчане смогут увидеть красивый звездопад

сегодня, 15:31

Общество
Липецкий медвежонок уехал в Киров
#зоопарк
5
Липецкий медвежонок уехал в Киров

сегодня, 15:29

Общество
Липецкие писатели отправились в автопробег «Липецк – Сахалин»
##союз писателей #путешествие #автопробег
6
Липецкие писатели отправились в автопробег «Липецк – Сахалин»

сегодня, 15:23

Общество
Преображеновка: вода прибывает по 10 сантиметров в час
#паводок #половодье #Преображеновка
6
Преображеновка: вода прибывает по 10 сантиметров в час

сегодня, 15:14

Общество