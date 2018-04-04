В Липецкой области перекрыто движение через восемь речных переправ

Из берегов вышли реки Дон, Быстрая Сосна и Олым.

Как сообщает Управление дорог и транспорта Липецкой области, с 3 апреля перекрыто движение по понтонному мосту через реку Дон на автодороге Стебаево – Задонск – Долгоруково, по мосту через реку Старая Ряса в селе Ратчино на автодороге Ратчино – примыкание к автодороге Липецк – Доброе – Чаплыгин. 4 апреля на реке Снова было перекрыто движение по мосту на автодороге Ксизово – Соловьёвка.

Кроме того, перекрыто движение через реку Дон по мосту на автодороге Романово – Селищи – Перехваль, через водопропускные сооружения на автодорогах Долгое – Красная Заря и Вихровка – примыкание к автодороге Данков – Долгое. На реке Сосна перекрыто движение по мосту на автодороге Пятницкое – примыкание к автодороге Орёл – Тамбов. На реке Олым перекрыто движение на автодороге Войсковая Казинка – Русская Казинка.

По данным управления, дорожными службами районов области сформированы дежурные бригады, организовано круглосуточное дежурство, созданы запасы каменных материалов, мешков с песком, для случаев ликвидации размывов, образовавшихся в процессе пропуска весеннего паводка.