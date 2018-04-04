Происшествия

сегодня, 12:10

В Липецке «КамАЗ» сбил 4-летнего мальчика

3 1325
#авария #ДТП
В Липецке «КамАЗ» сбил 4-летнего мальчика

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 3 человека.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, рано утром 3 апреля в Липецке на улице Катукова автомобиль «Киа» под управлением 33-летнего водителя врезался стоящий грузовик. Водитель «Киа» получил травму и после оказания помощи был отпущен.

service(6)-400x270.jpg

На улице 3-Лесной 56-летний водитель «КамАЗа»  на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 4-летнего мальчика, который получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.

На улице Поселковой 59-летний водитель «МАЗа»  допустил наезд на 47-летнего мужчину, а затем врезался в стоящий «УАЗ». В результате аварии  госпитализирован пешеход.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 967 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 2, превышение скорости – 547, неиспользование ремней безопасности – 64, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 43.

3 1325
#авария #ДТП

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Галина

15 минут назад
Про Катукова, а фуры не только на Кабуровы, достали уже((((. А поворотники в Липецке водители вообще не знают где включать((((
ответить

Про Катукова

35 минут назад
Стоящие фуры вдоль Катукова Хлебозавод-Молокозавод задолбали. Из трехполоски дорога сужается до одной полосы. Безумные маневры от бордюра к центру дороги без поворотников - это норма.
ответить

Зоозащитница

36 минут назад
Это бездомные собаки виноваты они мальчика толкали на дорогу, поэтому ООО "БЕРСЕРК" забыл про совесть и гуманность, зарабатывает на собачей крови себе состояние. Берсерк о Ульшин - Убивают наповал. ВАС тоже могут убить, если против них выступите.
ответить

Еще в рубрике

Липецкие автоинспекторы дважды отказывались от взяток водителей
#взятка
14
Липецкие автоинспекторы дважды отказывались от взяток водителей

сегодня, 12:12

Происшествия
В Липецке украли … Липецк
#кража #вандалы #доска почёта
3
В Липецке украли … Липецк

сегодня, 12:04

Происшествия
Тело 80-летней пенсионерки нашли на улице Киевской
#труп
14
Тело 80-летней пенсионерки нашли на улице Киевской

сегодня, 08:49

Происшествия
В Липецке погиб 38-летний рабочий бетонного завода
#падение с высоты #несчастный случай
11
В Липецке погиб 38-летний рабочий бетонного завода

сегодня, 08:24

Происшествия
У муниципального предприятия Липецка похитили трактор
#кража
23
У муниципального предприятия Липецка похитили трактор

вчера, 17:53

Происшествия
В центре Липецка из гаража украли инструменты на десятки тысяч рублей
#кража
16
В центре Липецка из гаража украли инструменты на десятки тысяч рублей

вчера, 17:50

Происшествия