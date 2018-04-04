В Липецке «КамАЗ» сбил 4-летнего мальчика

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 3 человека.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, рано утром 3 апреля в Липецке на улице Катукова автомобиль «Киа» под управлением 33-летнего водителя врезался стоящий грузовик. Водитель «Киа» получил травму и после оказания помощи был отпущен.





На улице 3-Лесной 56-летний водитель «КамАЗа» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 4-летнего мальчика, который получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.

На улице Поселковой 59-летний водитель «МАЗа» допустил наезд на 47-летнего мужчину, а затем врезался в стоящий «УАЗ». В результате аварии госпитализирован пешеход.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 967 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 2, превышение скорости – 547, неиспользование ремней безопасности – 64, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 43.