Проблемы обманутых дольщиков в Липецке обсуждают каждые два дня

Простые советы по выбору достойного жилья и надежного застройщика в Липецке.

В Липецке опять митингуют обманутые дольщики.

На акцию протеста перед Центром культуры, народного творчества и кино (бывшим областным ДК) было заявлено до 5 тысяч (!) человек. По словам организаторов акции, именно столько людей пострадали в регионе от недобросовестных застройщиков.

В областной администрации недавно подсчитали, что проблемам обманутых дольщиков в 2017 году было посвящено более 100 совещаний. Получается, что у нас происходит в среднем одно совещание каждые два рабочих дня - настолько остро стоит проблема.

Люди, оставшиеся без денег и без жилья, но обремененные кредитами, которые предстоит выплачивать в течение нескольких лет, в отчаянии заявляют о готовности выйти на Красную площадь.

Почему дома не сдают вовремя

Как и почему образуется задолженность? Федеральный закон №214 о долевом строительстве призван привнести порядок в эту сферу и защитить права покупателей. По закону, застройщики продают квартиры, а на вырученные деньги осуществляют строительные работы. После того, как дома сдались, люди получили свои квартиры, застройщик должен посчитать остаток средств, заплатить налоги и получить свою чистую прибыль.

Но на деле все нередко происходит иначе. Поступившие средства некоторые застройщики тратили не только на возведение домов, но и на нецелевые собственные нужды. В итоге в бюджете образовывались «дыры», которые грозили остановкой строительства. В этом случае недобросовестные застройщики бросались искать новые деньги. Им срочно были нужны дополнительные клиенты, для которых устраивались разнообразные «акции», «скидки» и «рекламные предложения», причем стоимость квадратного метра могла быть равной себестоимости, а иногда оказывалась еще ниже. Полученных средств не всегда хватало на завершения строительства. Поэтому объекты «замораживались», уходили в долгострой, а люди, которые мечтали въехать в свое жилье в самое ближайшее время, вынуждены были скитаться по съемным квартирам, оплачивая одновременно и аренду, и ипотеку за фактически не существующее жилье.

Покупателей на рынке жилья, который почему-то думают, что их это не коснется, спешим предостеречь: посмотрите на количество обманутых дольщиков в Липецке – когда-то они тоже думали, что все будет хорошо.

Но на самом деле выход из ситуации действительно есть, и риски при приобретении квартиры можно минимизировать. Для этого нужно внимательно изучить рынок, оценить возможности застройщика, узнать его репутацию, не кидаться за первыми попавшимися «скидками», запросить документы и делать на этом поле только правильные выверенные ходы.

Как выбрать надежного застройщика?

В любом бизнесе важна репутация. Та самая, которая складывается годами и копится в виде положительных отзывов покупателей десятилетиями. А еще неплохо было бы, чтобы репутация была подтверждена документально – например, рейтингом надежности соблюдения законных прав участников долевого строительства. Такой рейтинг существует и составляется специалистами Федерального некоммерческого проекта «Надежные новостройки России».







Специалисты овеществляют сбор информации о строящихся многоквартирных домах. Информация берется не только из открытых источников, но и с привлечением «тайных покупателей», которые запрашивают документы – проектную декларацию, подтверждение права застройщика на земельный участок, разрешение на строительство, типовой договор на покупку квартиры. Важный момент – сбор информации идет независимо от желания застройщика принять участие в программе. Это дает возможность составить объективную картину на строительном рынке и определить действительно надежных застройщиков.

В Липецке высоким рейтингом надежности обладает компания ОАО трест «Липецкстрой». По результатам независимого наблюдения, объекты компании трест «Липецкстрой» – это дома с минимальными рисками для покупателей. Их строит действительно надежный застройщик, который работает в строгом соответствии с действующим законодательством, имеет опыт строительства жилых домов, дорожит своей репутацией и не прибегает к различным ухищрениям с целью увеличить свои права за счет прав покупателей.

Новый микрорайон будет претендовать на звание одного из самых благоустроенных

ОАО трест «Липецкстрой» занят не судебными тяжбами с обманутыми дольщиками (таких просто нет), а работает над солидным проектом – возведением микрорайона «Победа», который разместится в 30 и 31-м микрорайонах.

19 гектаров земли за гипермаркетом «Ашан» скоро превратятся в настоящий спальный район, причем застройщик говорит, что его задача не «понатыкать» здесь дома, а создать современную инфраструктуру, да такую, чтобы микрорайон «Победа» мог бы претендовать на звание одного из самых благоустроенных в Липецке. Проект предусматривает наличие двух детских садиков, школы, стадиона, своей поликлиники. И, конечно, не будет недостатка в парковочных местах и магазинах. Словом, для жизни в микрорайоне «Победа» будут созданы, пожалуй, все самые комфортные и современные условия.

Как скоро вырастет «Победа»

У хорошего застройщика и дело быстро спорится. В декабре 2016 года трест «Липецкстрой» уже сдал в микрорайоне «Победа» первый дом №25 – 17 этажей, 4 подъезда, 320 квартир.

Дальше застройка пойдет еще быстрее: в 3-м квартале 2018 года планируется сдача 17-этажки – четырехподъездной на 320 квартир и в 4-м квартале – трехподъездной на 251 квартиру. В 4-м квартиле 2019 года к ним присоединится и 17-этажный дом на пять подъездов, в котором разместятся 400 квартир.

Нельзя не отметить, что квартиры в «Победе» отличаются простором, современной планировкой и, пожалуй, наилучшим образом подходят для проживания. В наличие имеются и одно-, двух-, трех-, и четырехкомнатные квартиры.







Микрорайон стремится отвечать любым потребностям – от сравнительно недорогого до элитного жилья. Знаковым местом станет жилое здание «Триумф» в стиле известных московских «сталинок» - общей площадью 46 000 кв.м. с характерной ступенчатой конфигурацией фасада. Высотную композицию завершит декоративная башня с ажурным шпилем, венчающая центральную секцию в 25 этажей. Карнизы с коллонадами на парапетах по периметру и монументальное скульптурное убранство центрального входа раскроют замысем величия здания. Оно будет встречать гостей при въезде в Липецк, украшать его, влиять на восприятие облика города, ну а жить здесь – это самый настоящий триумф!

Что из себя представляют квартиры

В микрорайоне будут построены 18 каркасных высотных домов от 17 этажей. Планировки типовые – достаточно просторные кухни порядка 9 кв.м., комнаты от 18 кв.м., практически везде раздельные санузлы.







Новоселов порадуют остекленные лоджии, а еще «ноу-хау» с оборудованием мест под кондиционирование. Благодаря этому кондиционеры не будут разбросаны в хаотичном порядке, а создадут единый упорядоченный фасад дома.

Возле каждого дома организована доступная среда – у всех подъездов есть подъемники, на всех этажах удобно разворачиваться и пользоваться лифтом. Это требование времени, без этого сейчас не сдается ни один дом. На тротуарных дорожках будут сделаны пониженные пандусы.

Важная тема – энергосбережение.

Дома в «Победе» каркасные, при этом современные утеплители обеспечивают защиту лучше, чем кирпич. Каждый дом оборудован энергосберегающей системой, индивидуальными приборами учета, тепловыми узлами которые работают по закрытой схеме и реагируют на температуру воздуха. Все это обеспечивает минимальные теплопотери, а, стало быть, жить в таких квартирах станет тепло и уютно.

Микрорайон современного типа

Когда мы смотрим на наши старые жилые микрорайоны, то часто приводим в пример опыт европейской постройки. Мол, почему у нас нельзя строить также – в смысле удобства, продуманного расположения зданий и т.д.? А почему нельзя! Можно!

Микрорайон «Победа» проектировался сразу в комплексе, т.е. расположение зданий продумывалось заранее ради удобства жителей. Жилые дома расположены по контуру, а школа, детские сады, стадион, зеленый островок для прогулок занимают место внутри. Магазины, мелкие ремонтные мастерские, аптеки, отделения почты и банков разместятся на первых этажах жилых домов, жильцам удобнее будет забежать вечером в круглосуточный магазинчик в своем доме, чем тратить время на поход в супермаркет.

Микрорайон повторяет контур улицы Свиридова, дома на ней стоят торцом к дороге, задавая ритм, и когда мы едем по основной трассе, то они как бы выплывают один за другим. Зрительно это очень приятно.

Нашлось в проекте и место для парковок, причем закрытого типа. Это очень удобно: автомобиль всегда под боком, стоит в паре минут ходьбы от дома и при этом нет нужды оставлять его во дворе, мешая окружающим.

Школа, детские сады, поликлиника и «вечные» дороги







Школа в микрорайоне «Победа» будет большой – на 800 мест. Два детских садика будут готовы принять сотни ребятишек, поэтому извечная «головная боль» родителей об устройстве своих детей в дошкольные учреждения должна отпасть.

Задумали проектировщики компании трест «Липецкстрой» и кое-что особенное. Например, зеленый островок внутри микрорайона. Это озеленение вокруг школы и детского сада, небольшие скверы, в которых будет очень приятно гулять, в том числе с детьми и колясками. Территория школы будет оборудована стадионом с футбольным полем, беговыми дорожками, трибунами, чтобы можно было организовать соревнования, праздничные мероприятия. Все жители микрорайона смогут приходить сюда заниматься спортом, отдыхать. Это будет основным местом культурного досуга.

Кроме того современные пластиковые и деревянные игровые комплексы, лавочки предусмотрены в каждом дворе.

​Нельзя не упомянуть о дорогах. Их сооружением тоже занимаются специалисты треста «Липецкстрой». На всей территории дороги будут с бетонным основанием и верхним асфальтовым покрытием. Это обеспечит дорогам колоссальную износостойкость, потому что прочнее бетонного основания нет ничего, и асфальт на нем стоит дольше.

При этом все коммуникации вынесены из-под дороги, так что в случае аварии нарушать дорожное покрытие не придется – вот что значит продуманный современный подход, где все, словно на идеально убранном рабочем столе, расположено строго на своих местах.

Словом, купить квартиру в микрорайоне «Победа» - это значит начать жить на новом уровне в условиях комфорта, современного стиля и удобства. Тем более, что застройщик проверенный!







ТТХ микрорайона «Победа»

Площадь – 19 га

Количество домов – 18 (от 17 этажей и выше)

Средняя площадь квартир – 58 кв. м.

Население – 9 260 человек

Поликлиника – 700 посещений в смену

Два детских садика – 280 мест каждый

Школа – 800 учеников

Парковки – 3438 машино-мест

Застройщик ОАО трест «Липецкстрой».

Проектная декларация на сайте www.lipetskstroy.ru

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