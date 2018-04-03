Скандальные «Городские кассы» уличили в неосновательном обогащении

Суды с компанией по приему платежей продолжаются.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск ООО «Промсервис-Регион» к печально знакомой липчанам организации «Городская касса». Предприятие, руководство которого обвиняли в незаконном заработке на «коммуналке» липчан, теперь ответило в суде за неосновательное обогащение.



Как указано в решении суда, во второй половине 2014 года «Городская касса» получила от ООО «Промсервис-Регион» серию траншей на общую сумму в 65 млн рублей. Позже в отношении ООО «Промсервис-Регион» было открыто банкротство. Конкурсный управляющий не нашел оснований для части проведенных траншей и указал на неосновательное обогащение «Городской кассы». Он потребовал от организации возврата средств, но его письмо осталось без ответа. Тогда временный управляющий увеличил сумму претензии до 105 млн рублей. «Городская касса» парировала это требованием предоставить основания для перечисления от организации в пользу ООО «Промсервис-Регион» 203 млн рублей.



В ходе разбирательства в суде установили, что договора между сторонами при изъятии бумаг в рамках уголовного дела не изымалось, но нашелся проект контракта. Оценив обстоятельства, суд пришел к выводу, что 65 млн рублей — неосновательное обогащение, и сумма должна быть возвращена истцу.



Суд обязал «Городскую кассу» вернуть 65 110 819 рублей неосновательного обогащения и оплатить пошлину в 200 000 рублей. Впрочем, у ответчика осталось право на обжалование вердикта в апелляционном суде.



Напомним, в 2015 году в рамках уголовного дела по незаконному обороту средств в офисах компании «Городская касса» в Липецке были проведены обыски. По сообщению МВД России, владельцы компании создали схему по обналичиванию денег и заработали на этом более 100 миллионов рублей. Получаемые от граждан в счет оплаты «коммуналки» и иных зачислений наличные аккумулировались в центральных офисах без обязательного зачисления на специальный счет в банке, а затем использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 2,5 до 6%. При этом поступившие от них безналичные денежные средства использовались для конечных расчетов с поставщиками услуг ЖКХ. Полиция сообщала, что теневой оборот денежных средств превысил 3,9 млрд рублей.



В 2016 году было запущено банкротство "Городских касс", но тогда компания смогла выплатить все суммы кредиторам, и процесс закрыли.