Ситуацию по паводку в Липецке мониторят по нескольку раз в сутки

Городские службы, согласно распоряжению главы Липецка Сергея Иванова, держат на контроле ситуацию с весенним паводком, особое внимание уделяют наиболее проблемным участкам – их состояние оценивают, в том числе на выездных совещаниях. Один из таких рейдов состоялся накануне, его провели первый вице-мэр Дмитрий Аверов, заместитель градоначальника Михаил Щербаков, а также и.о. начальника управления по делам ГО и ЧС Юрий Рыбкин.

Прохождение паводковых вод на улице 20-го Партсъезда, что находится в районе Ниженки, не вызвало опасений экспертов. Благодаря расчистке от мусора и самосева русла ручья Студёный, талые воды здесь уходят спокойно. В Советском округе – на территории улиц Каменный Лог, Большие и Малые Ключи – ситуация оказалась более напряжённой: из-за образования заторов в водоотводном канале, уровень воды повысился. Чтобы не допустить подтопления частных домовладений, решено провести экстренные мероприятия – городские спасатели убрали мусор, раздробили и вывезли лёд. На улице 50-летия НЛМК специалисты зафиксировали затопление проезжей части – для откачки воды на участок привлекли спецтехнику. Кроме того, участники рейда зафиксировали незначительное повышение уровня паводковых вод в районе улиц Радиаторная и Калинина.

- Превентивные мероприятия в округах завершены, городские службы уделили пристальное внимание формированию путей отхода большой воды – привели в порядок дождеприёмные колодцы и ливневую канализацию, убрали мусор, опилили аварийные деревья. Чтобы не допустить ЧС, необходимо отлеживать развитие событий – наши специалисты по нескольку раз в день проводят мониторинги, а также дежурят на наиболее сложных участках. Пока положение дел не вызывает серьёзных опасений. Тем не менее, мы готовы к развитию событий по наихудшему сценарию, - отметил Юрий Рыбкин.

Как известно, в зоне потенциального подтопления находятся около 800 домов, в которых проживают более 2,5 тысяч липчан. Сотрудники территориальных управлений администрации Липецка раздали им специальные памятки с информацией об опасности паводка, порядке действий в случае ЧС и телефонами экстренных служб.

Действия в случае паводка уже проработаны – людей эвакуируют в пункты временного размещения, которые будут действовать во Дворцах культуры «Матыра», «Рудничный», «Городской», Доме музыки, а также на базе школ №-№ 11, 29 и 41, гимназии №69. Имущество пострадавших отправят на охраняемые склады, они уже работают на территории образовательных учреждений №-№ 2, 3, 15 и 61, а также в помещении горсвета по адресу ул. Осипенко, д. 20. Затопленные домовладения также не оставят без внимания – на участках будут работать бригады городских управлений ГО и ЧС и главного смотрителя, сообщает пресс-служба администрации Липецка.