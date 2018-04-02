Липецкий бухгалтер стала фигурантом уголовного дела о взятке

Следственным отелом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении бухгалтера коммерческой фирмы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

По версии следствия, в марте 2018 года бухгалтер общества с ограниченной ответственностью по фасовке и реализации сельскохозяйственной продукции передала начальнику отдела миграционной службы, действовавшей в рамках проверки, взятку в сумме 20 тысяч рублей. Денежное вознаграждение предназначалось проверяющей за ее бездействие и не привлечение директора указанной организации, использовавшего в качестве рабочей силы нелегальных мигрантов, к административной ответственности по ст.18.15 КоАп РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства). Однако проверяющая от взятки отказалась, а в отношении бухгалтера возбуждено уголовное дело.



В ходе расследования вину в совершении преступления подозреваемая признала и раскаялась в содеянном. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства коррупционного преступления, формируется доказательственная база. Расследование уголовного дела продолжается.



Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1 миллиона 500 тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет, или в размере от 30-кратной до 60-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового либо лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.

