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Липецкий бухгалтер стала фигурантом уголовного дела о взятке

7 1837
#взятка
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Липецкий бухгалтер стала фигурантом уголовного дела о взятке

Следственным отелом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении бухгалтера коммерческой фирмы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

По версии следствия, в марте 2018 года бухгалтер общества с ограниченной ответственностью по фасовке и реализации сельскохозяйственной продукции передала начальнику отдела миграционной службы, действовавшей в рамках проверки, взятку в сумме 20 тысяч рублей. Денежное вознаграждение предназначалось проверяющей за ее бездействие и не привлечение директора указанной организации, использовавшего в качестве рабочей силы нелегальных мигрантов, к административной ответственности по ст.18.15 КоАп РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства). Однако проверяющая от взятки отказалась, а в отношении бухгалтера возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования вину в совершении преступления подозреваемая признала и раскаялась в содеянном. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства коррупционного преступления, формируется доказательственная база. Расследование уголовного дела продолжается.  

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде  штрафа в размере до 1 миллиона 500 тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет, или в размере от 30-кратной до 60-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового либо лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
7 1837
#взятка
1

Комментарии (7)

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vvv

24 минуты назад
за 20т до пяти лет ....это гаишникам за 50 т ....лет 10 дадут
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Мен

26 минут назад
Сами взятки всем даём, потом на страну жалуемся
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хороший бухгалтер

29 минут назад
на вес золота так как умеет уходить от налогов и всяких проверок и зарабатывать хорошо
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куга

36 минут назад
маловато дало
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фи,

сегодня, 12:21
какая маленькая взятка!
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Гидравлический Ампер

сегодня, 12:11
Понеслась, не путай родину с начальством.
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Понеслась

сегодня, 12:06
Все прогнило в этом городишке))))
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