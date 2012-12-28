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Липецкая вечЁрка: труп на улице, новый главный в ЖКХ и ремонт очередного моста
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14 минут назад

Липецкая вечЁрка: труп на улице, новый главный в ЖКХ и ремонт очередного моста

Сегодня, 11 марта, стало известно сразу о нескольких погибших в праздничные дни, председатель городского департамента ЖКХ Сергей Ходяков официально приступил к исполнению своих обязанностей, и управление главного смотрителя Липецка объявило торги на ремонт моста через реку Липовку на улице Первомайской.

Сразу после праздников, 9 марта, продавщица магазина в селе Талицкий Чамлык Добринского района обнаружила труп односельчанина.  Не злоупотреблявший спиртным, но имевший проблемы со здоровьем 54-летний мужчина решил покончить счеты с жизнью.

А 7 марта в Данкове, выпав с пятого этажа, насмерть разбился 41-летний мужчина. Полицейские пока устанавливают обстоятельства его гибели.

Сегодня в городском департаменте ЖКХ официально появился новый председатель. Им стал 37-лентний Сергей Ходяков, который занял кресло Ирины Вербецкой, получившей работу в одной из федеральных структур.

Сергей Ходяков ранее работал генеральным директором АО «ЛГЭК», директором МУ «Управление капитального ремонта», директором МУП «Горэлектросеть», был учредителем ООО «ЭТМ».



Он стал седьмым председателем департамента ЖКХ за то время, что мэрией руководит Евгения Уваркина. Она отрекомендовала его как человека имеющего «отменный опыт работы в отрасли и крепкое рукопожатие».

Эта новость набрала более полусотни комментариев. Читатели GOROD48 размышляли о новом председателе департамента.

— Посмотрим на результат! Наведёт порядка или ещё больше будет собирать дань с УК, — решил подождать Бродяга.

— За четыре года седьмой начальник! Вот это чехарда! Хороших и действенных результатов новому начальнику для обеспечения благополучия и нормальной жизни липчан! — пожелал Интересно.

— До недавнего времени выбирали по принципу — хороший человек, теперь индивидуализировали, прогресс— крепкое рукопожатие! — заметил Гость.

— Господи, спаси нас от эффективных менеджеров и подай, Господи, настоящего хозяйственника и не вора, — попросил ГОСТЬ 53.

Управление главного смотрителя Липецка объявило торги на ремонт моста через реку Липовку на улице Первомайской. Начальная цена контракта 55,2 миллиона рублей, завершиться ремонт должен к 29 августа 2025 года.

Стоит только добавить, что соседний, горбатый мост через реку Липовку на улице Советской, по контракту ценой в 96,4 миллиона рублей должны отремонтировать к концу ноября 2024 года.

Когда «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22» начнет ремонт, данных нет. Первоначально называлась дата 10 февраля, но из-за переноса коммуникаций и старт работ перенесли.

По прогнозам синоптиков, сегодня ночью в Липецке температура воздуха будет колебаться от -9 до -11, а завтра днем воздух может прогреться до +2 градусов.

И обратите внимание, что завтра, 12 марта, с 12.00 до 14. 00 состоится митинг-концерт на улице Космонавтов 54а. Во время его проведения в том районе будет ограничена продажа алкоголя.
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