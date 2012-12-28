Липецкая вечЁрка: труп на улице, новый главный в ЖКХ и ремонт очередного моста

Сегодня, 11 марта, стало известно сразу о нескольких погибших в праздничные дни, председатель городского департамента ЖКХ Сергей Ходяков официально приступил к исполнению своих обязанностей, и управление главного смотрителя Липецка объявило торги на ремонт моста через реку Липовку на улице Первомайской.