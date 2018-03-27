В Липецке состоится акция памяти жертв трагедии в Кемерово

Организатор акции надеется на благоразумие властей.

Неравнодушных липчан сегодня вечером ждут на площади Петра Великого. Там в 19 часов почтят память жертв трагедии в Кемерово. Организатором акции выступила рядовая липчанка, мать двоих детей Светлана Гурина.



- Эту трагедию я пропустила через себя, плачу уже второй день, - рассказывает Светлана GOROD48. - Сначала я думала отнести цветы и игрушки на стихийных мемориал жертв пожара в ТЦ «Зимняя вищня», но такого в Липецке не оказалось. Тогда решила организовать акцию сама. Жду на нее всех неравнодушных. Сама приду с семьей.



Сегодня — первый из трех дней траура, объявленного в Кемерово в связи в трагедией в ТЦ «Зимней вишне». По последним данным, там погибло 64 человека, более половины из них — дети. Светлана считает несправедливым, что траур объявлен только в Кемерово: Липецк и вся Россия скорбит вместе с Кузбассом. Липчанка надеется, что местные власти не накажут ее за акцию.