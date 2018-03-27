Общество

сегодня, 13:46

В Липецке состоится акция памяти жертв трагедии в Кемерово

29 1439
#акция #Кемерово #Зимняя вишня
5
В Липецке состоится акция памяти жертв трагедии в Кемерово

Организатор акции надеется на благоразумие властей.

Неравнодушных липчан сегодня вечером ждут на площади Петра Великого. Там в 19 часов почтят память жертв трагедии в Кемерово. Организатором акции выступила рядовая липчанка, мать двоих детей Светлана Гурина.

- Эту трагедию я пропустила через себя, плачу уже второй день, - рассказывает Светлана GOROD48. - Сначала я думала отнести цветы и игрушки на стихийных мемориал жертв пожара в ТЦ «Зимняя вищня», но такого в Липецке не оказалось. Тогда решила организовать акцию сама. Жду на нее всех неравнодушных. Сама приду с семьей.

Сегодня — первый из трех дней траура, объявленного в Кемерово в связи в трагедией в ТЦ «Зимней вишне». По последним данным, там погибло 64 человека, более половины из них — дети. Светлана считает несправедливым, что траур объявлен только в Кемерово: Липецк и вся Россия скорбит вместе с Кузбассом. Липчанка надеется, что местные власти не накажут ее за акцию.
29 1439
#акция #Кемерово #Зимняя вишня
5

Комментарии (29)

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нуину

54 секунды назад
Трагедия, разрывающая сердце от боли. А липецкие чиновники-приспешники опять всех бюджетников сгоняют на не нужный митинг. Нам уже сказали быть.
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пусть уходит !

3 минуты назад
Гражданин Путин! Это не халатность и разгильдяйство, а результат вашей разрушительной деятельности во власти вот уже на протяжении 18 лет. Вы развели и взрастили в стране абсолютную безответственность и коррупцию. Вы создали абсолютно преступный режим, грабящий и уничтожающий Россию и её народ. И именно вы каждый раз осуществляете захват власти путем проведения фальсификаций и подтасовок во время т.н. свободных выборов. И рано или поздно вы ответите за все свои преступления и пред народом, и пред Богом.
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это он виноват во всём,он президент

4 минуты назад
он все время нагло и цинично врёт. Вот и сейчас Путин призвал граждан верить официальной информации о трагедии в Кемерово и данных о 64 погибших. Но ведь это лукавая ложь! Погибло более трехсот человек и в основном наши дети. А чего стоит его заявление о том, что причина трагедии в Кемерово - это халатность и разгильдяйство?! Путин: "Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства. Без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно, подпишут", — сказал он.
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Я

10 минут назад
http://vesti-lipetsk.ru/lipchane-prinosyat-cvety-k-pamyatniku-pogibshim-detyam/
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Гость

10 минут назад
Ну если национальный траур объявили,то точно не 64 погибли,и суки молчат!
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Наташа

11 минут назад
почему не оказалось? всем неравнодушным предлагают почтить память детишек в верхнем парке возле памятника детям, погибшим в ВОВ в любое время.
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Валера

20 минут назад
А ОМОН пригласим?
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скорбим

25 минут назад
да спасибо Светлане нужно сказать а не писать стаканчики это жесть кто кроме нее еще в липецке рискнул бы это сделать...
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не патриот

27 минут назад
правды , не будет !!! какой , вы правды ждёте от этой лживой , трусливой ,власти - ворья ??? кругом - ложь ... сами выбрали , сами хотели жить во лжи - живите...
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аннит

27 минут назад
противно читать комментарии....
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