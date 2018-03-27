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Инженер резидента ОЭЗ «Липецк» поплатился за нарушения

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#нарушение #штраф
Инженер резидента ОЭЗ «Липецк» поплатился за нарушения

Сотрудника завода оштрафовали на 20 000 рублей.

Сотрудники Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) провели плановую выездную проверку ООО «СЭСТ-ЛЮВЭ», резидента ОЭЗ «Липецк».

В ходе мероприятия были выявлены и предписаны к устранению нарушения требований промышленной безопасности, указывает Ростехнадзор. В частности: пущен в работу сосуд под давлением без решения о вводе его в эксплуатацию; манометры, установленные на сосуде, не прошли поверку.

По результатам проверки составлен акт и выдано предписание. За допущенные нарушения возбуждено дело по ч. 3 ст. 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и приостановлена эксплуатация сосуда на 20 суток. Главный инженер предприятия привлечен к административной ответственности в виде штрафа сумму 20 000 рублей.

ООО «СЭСТ-ЛЮВЭ» является предприятием по промышленному производству теплообменников, испарителей и конденсаторов. Основными потребителями продукции являются производители торгово-холодильного оборудования. Как резидент ОЭЗ «Липецк» предприятие инвестировало в проект свыше 1 млрд рублей.
1 826
#нарушение #штраф

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