В Липецке эпидпорог по гриппу превышен на 50%

В городе выявлены штаммы H1N1и H3N2.

Сегодня на оперативном совещании в мэрии главный врач областного Центра гигиены и эпидемиологии Станислав Савельев сообщил главе Липецка Сергею Иванову, что в городе эпидпорог по гриппу превысил 50%. В Липецке функционируют два штамма гриппа, в том числе свиной. Последствиями гриппа стали тяжелые случаи пневмоний.



- Необходимо, чтобы заболевшие лечились дома, а не ходили на работу, геройства нам не надо, - заявил глава города.

