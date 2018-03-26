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В Липецке эпидпорог по гриппу превышен на 50%

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#Грипп
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В Липецке эпидпорог по гриппу превышен на 50%

В городе выявлены штаммы H1N1и H3N2.

Сегодня на оперативном совещании в мэрии главный врач областного Центра гигиены и эпидемиологии Станислав Савельев сообщил главе Липецка Сергею Иванову, что в городе эпидпорог по гриппу превысил 50%. В Липецке функционируют два штамма гриппа, в том числе свиной. Последствиями гриппа стали тяжелые случаи пневмоний.

- Необходимо, чтобы заболевшие лечились дома, а не ходили на работу, геройства нам не надо, - заявил глава города.
913
#Грипп
1

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