На взятках поймали 51 липчанина

А ещё зарегистрировали 172 случая коррупции.

Как сообщает управление административных органов Липецкой области, на территории Липецкой области в 2017 году выявлено и поставлено на учет 172 преступления коррупционной направленности, в том числе 78 - против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.



Задокументирован 51 факт взяточничества, в том числе 9 - связанных с получением, 10 - дачей взятки и 32 - посредничеством во взятке и мелким взяточничеством.



В суды направлены уголовные дела по 72 коррупционным преступлениям. Установлено 90 лиц, совершивших преступления данной категории, из них 51 - привлечено к уголовной ответственности.



При этом в целом по стране за преступления коррупционной направленности в 2017 году осудили всего примерно 10 000 человек. Наказывают в основном за очень маленькие взятки. В 53% приговоров фигурирует сумма до 10 000 рублей, в 24% – с 10 000 до 50 000 рублей.