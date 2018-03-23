Общество

56 минут назад

На взятках поймали 51 липчанина

1 623
#взятка #коррупция

А ещё зарегистрировали 172 случая коррупции.

Как сообщает управление административных органов Липецкой области, на территории Липецкой области в 2017 году выявлено и поставлено на учет 172 преступления коррупционной направленности, в том числе 78 - против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

Задокументирован 51 факт взяточничества, в том числе 9 - связанных с получением, 10 - дачей взятки и 32 - посредничеством во взятке и мелким взяточничеством.

В суды направлены уголовные дела по 72 коррупционным преступлениям. Установлено 90 лиц, совершивших преступления данной категории, из них 51 - привлечено к уголовной ответственности.

При этом в целом по стране за преступления коррупционной направленности в 2017 году осудили всего примерно 10 000 человек. Наказывают в основном за очень маленькие взятки. В 53% приговоров фигурирует сумма до 10 000 рублей, в 24% – с 10 000 до 50 000 рублей.
1 623
#взятка #коррупция

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Кхм..

43 секунды назад
Ну как может родственник родственника ловить. Это ж не по семейному... А у нас только взятки коррупционные нарушения? Вон невестка Королева возглавляет областной ЗАГС, т.е. находится в прямом подчинении у свекра-губернатора. Как такое возможно?))
ответить

ДНР

44 минуты назад
Одна мелочь. Крупняк в тени.
ответить

Еще в рубрике

В Липецке состоится автопробег в поддержку особенных детей
#автопробег
5
В Липецке состоится автопробег в поддержку особенных детей

26 минут назад

Общество
Пункт замены транспортных карт будет работать и по субботам
#транспорт
1
Пункт замены транспортных карт будет работать и по субботам

56 минут назад

Общество
Липецкие автобусы небезопасны
#автобус #транспорт
4
Липецкие автобусы небезопасны

сегодня, 13:09

Общество
Магазин оштрафовали на 100000 за пиво на полу
#алкоголь #пиво #спиртное
6
Магазин оштрафовали на 100000 за пиво на полу

сегодня, 12:50

Общество
Над Липецком взойдет «Голубая луна»
#астрономия #небо #полнолуние
11
Над Липецком взойдет «Голубая луна»

сегодня, 11:05

Общество
В ожидании паводка липчан просят прочистить канавы
#паводок #обращение
В ожидании паводка липчан просят прочистить канавы

сегодня, 10:57

Общество