Провести «Универсиаду» помешал карантин

Организаторы перенесли мероприятие.

Введенный в образовательных учреждениях Липецка карантин стал причиной переноса XXI областного фестиваля студенческого спорта «Универсиада-2018». Как сообщают организаторы мероприятия, осложненная эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ вынудила перенести фестиваль с конца марта на 10-11 апреля.



Фестиваль «Универсиада-2018» представляет собой региональные студенческие соревнования по различным видам спорта и является подведением итогов спортивно-массовой работы с молодежью в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования. В программу «Универсиады» включены армрестлинг, баскетбол, настольный теннис, волейбол, мини-футбол, перетягивание каната, гиревой спорт, аэробика, быстрые шахматы, плавание и силовое многоборье.