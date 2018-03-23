Общество

31 минуту назад

Провести «Универсиаду» помешал карантин

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#карантин #Универсиада
Провести «Универсиаду» помешал карантин

Организаторы перенесли мероприятие.

Введенный в образовательных учреждениях Липецка карантин стал причиной переноса XXI областного фестиваля студенческого спорта «Универсиада-2018». Как сообщают организаторы мероприятия, осложненная эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ вынудила перенести фестиваль с конца марта на 10-11 апреля.

Фестиваль «Универсиада-2018» представляет собой региональные студенческие соревнования по различным видам спорта и является подведением итогов спортивно-массовой работы с молодежью в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования. В программу «Универсиады» включены армрестлинг, баскетбол, настольный теннис, волейбол, мини-футбол, перетягивание каната, гиревой спорт, аэробика, быстрые шахматы, плавание и силовое многоборье.
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#карантин #Универсиада

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