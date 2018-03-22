Общество

сегодня, 14:49

Средняя зарплата в области - 28,5 тысячи рублей

17 850
#зарплата #МРОТ
2
Средняя зарплата в области - 28,5 тысячи рублей

А в мае жить станет еще веселее: прожиточный минимум поднимут до 11 163 рублей.

Сегодня на сессии областного Совета депутаты получили ответы на свои вопросы, ранее заданные главе региона. Один из них касался размера среднемесячной заработной платы в области.

Из ответа Олега Королева следовало, что средний заработок в регионе превысил 28,5 тыс рублей (еще недавно он составлял 27,7 тысячи).

Олег Королев сообщил, что при этом стоимость потребительской корзины в области - одна из самых дешевых в стране. В связи с этим и прожиточный минимум в регионе также невысок и составляет 8 699 рублей. В потребительскую корзину входят хлебобулочные изделия, сахар, яйца, макароны, мука, крупы различных сортов, свежие овощи и фрукты, мясо, рыба, яйца, молочная продукция, подсолнечное масло, маргарин, специи и чай.

Доля бедного населения в Липецкой области осталась на уровне 2016 года, составляя 9% липчан.

Минимальный размер оплаты труда в регионе выше прожиточного минимума - 10 754 рубля. Но уже в мае МРОТ вырастет до 11 163 рублей.
17 850
#зарплата #МРОТ
2

Комментарии (18)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ххх

26 секунд назад
Зазвездился...
ответить

Ы

1 минуту назад
У меня 74 и то мало ущемляю себя , ну как на 12 воспитатели живут не знаю!
ответить

Из проверенных источников

2 минуты назад
ОПК немножко путает понятия бедного населения и нищего населения. Нищих это как раз те 9%. А бедные - это тот уровень зарплат, при котором человек не может себе позволить купить бытовую технику, нормальную качественную одежду, содержать в порядке жильё и т.п. Вот это как раз в России 70-80% населения. За последнее время средний класс в России (опора), к сожалению вырождается.
ответить

негодяй

10 минут назад
Вы выбрали президента ,с рекордными 77 % голосов !!!теперь будем жить с рекордной зарплатой в 28,5 тыр !!!
ответить

худая таксистка на калине

12 минут назад
У меня с микроминетными 38500 получается
ответить

МОЁ МНЕНИЕ

17 минут назад
Чтоб Королев на 8 тыс. жил.Коммуналку чем платить?
ответить

С

17 минут назад
Средняя зарплата в области - 28,5 тысячи рублей - это зарплата бездельников которые не хотят работать ,на самом деле зарплата раз в пять больше
ответить

С

17 минут назад
Воспитатель,
ответить

Воспитатель

29 минут назад
Работаю в детском садике з/п 12.000₽
ответить

Серый

37 минут назад
Облсовет сборище пи......в.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

За три дня поймали 14 безответственных родителей

4 минуты назад

Общество
Популярные маршрутки хотят пустить по улице Ленина
#транспорт #инициатива
Популярные маршрутки хотят пустить по улице Ленина

6 минут назад

Общество
Качество питьевой воды в Липецкой области улучшилось
#вода #Роспотребнадзор
2
Качество питьевой воды в Липецкой области улучшилось

22 минуты назад

Общество
Ельчанин нашел свой дембельский альбом спустя 20 лет
#дембельский альбом
Ельчанин нашел свой дембельский альбом спустя 20 лет

46 минут назад

Общество
Липчане должны банкам 71 миллиард рублей
#кредиты #депозиты
2
Липчане должны банкам 71 миллиард рублей

57 минут назад

Общество
Липецк хотят очистить от безобразия
#граффити #искусство
2
Липецк хотят очистить от безобразия

сегодня, 14:40

Общество