Средняя зарплата в области - 28,5 тысячи рублей

А в мае жить станет еще веселее: прожиточный минимум поднимут до 11 163 рублей.

Сегодня на сессии областного Совета депутаты получили ответы на свои вопросы, ранее заданные главе региона. Один из них касался размера среднемесячной заработной платы в области.



Из ответа Олега Королева следовало, что средний заработок в регионе превысил 28,5 тыс рублей (еще недавно он составлял 27,7 тысячи).



Олег Королев сообщил, что при этом стоимость потребительской корзины в области - одна из самых дешевых в стране. В связи с этим и прожиточный минимум в регионе также невысок и составляет 8 699 рублей. В потребительскую корзину входят хлебобулочные изделия, сахар, яйца, макароны, мука, крупы различных сортов, свежие овощи и фрукты, мясо, рыба, яйца, молочная продукция, подсолнечное масло, маргарин, специи и чай.



Доля бедного населения в Липецкой области осталась на уровне 2016 года, составляя 9% липчан.



Минимальный размер оплаты труда в регионе выше прожиточного минимума - 10 754 рубля. Но уже в мае МРОТ вырастет до 11 163 рублей.