Происшествия

33 минуты назад

Домушники из Тамбова пойдут под суд в Липецке

140
#кража
Домушники из Тамбова пойдут под суд в Липецке

Прокурор Советского района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о серии квартирных краж.

Загрузка плеера

По версии следствия, в январе 2017 двое жителей Тамбовской области приехали в Липецк для совершения квартирных краж. По ночам они заходили в подъезды жилых домов и искали незапертые квартиры.

В случае удачи один из обвиняемых проникал в квартиру, а второй  наблюдал за окружающей обстановкой, чтобы  вовремя скрыться в случае опасности быть застигнутыми на месте преступления.

В квартире из прихожей похищались женские сумочки, дорогостоящая верхняя одежда.

Так, за ночь обвиняемые из двух квартир похитили имущества общей стоимостью более 100 тысяч рублей.

В результате успешно проведнных оперативно-розыскных мероприятий тамбовчане были задержаны полицейскими, и, в впоследствии, им предъявили обвинение по п. "а" ч.3 ст. 158 УК РФ (кража совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище).

Примечательно, ранее обвиняемые уже были судимы за аналогичные преступления и познакомились, отбывая наказание в исправительном учреждении.

Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

140
#кража

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Бонусом к sim-картам стал доступ к банковским счетам
#кража #абонент
Бонусом к sim-картам стал доступ к банковским счетам

15 минут назад

Происшествия
Житель области пытался расчленить тело приятеля, но уснул
#убийство
4
Житель области пытался расчленить тело приятеля, но уснул

сегодня, 09:46

Происшествия
Три человека пострадали из-за выезда на встречную полосу
#авария #ДТП
5
Три человека пострадали из-за выезда на встречную полосу

сегодня, 09:29

Происшествия
Трое сельчан приехали в Липецк на преступные гастроли
#грабеж
4
Трое сельчан приехали в Липецк на преступные гастроли

сегодня, 09:17

Происшествия
Обманывавших липчан мошенников будут судить в Новосибирске
#мошенничество
1
Обманывавших липчан мошенников будут судить в Новосибирске

сегодня, 08:33

Происшествия
«Ford Escape» сгорел в Грязях
#пожар
3
«Ford Escape» сгорел в Грязях

сегодня, 07:46

Происшествия