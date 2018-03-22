Домушники из Тамбова пойдут под суд в Липецке

Прокурор Советского района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о серии квартирных краж.

По версии следствия, в январе 2017 двое жителей Тамбовской области приехали в Липецк для совершения квартирных краж. По ночам они заходили в подъезды жилых домов и искали незапертые квартиры.

В случае удачи один из обвиняемых проникал в квартиру, а второй наблюдал за окружающей обстановкой, чтобы вовремя скрыться в случае опасности быть застигнутыми на месте преступления.

В квартире из прихожей похищались женские сумочки, дорогостоящая верхняя одежда.

Так, за ночь обвиняемые из двух квартир похитили имущества общей стоимостью более 100 тысяч рублей.

В результате успешно проведнных оперативно-розыскных мероприятий тамбовчане были задержаны полицейскими , и, в впоследствии, им предъявили обвинение по п. "а" ч.3 ст. 158 УК РФ (кража совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище).

Примечательно, ранее обвиняемые уже были судимы за аналогичные преступления и познакомились, отбывая наказание в исправительном учреждении.

Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.