Пожарные из колонии для осужденных помогли «гражданским» огнеборцам

В пожарно-спасательную часть №34 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Пашково Усманского района.

По прибытии на пожар начальником караула было принято решение о вызове дополнительных сил и средств на тушение пожара, так как ближайший водоисточник находился на расстоянии полукилометра от места пожара.

В соответствии с действующим соглашением в помощь выехало отделение отдельного поста лечебно-исправительного учреждения №1. Личный состав ведомственной пожарной охраны и федеральной противопожарной службы продемонстрировали слаженность в работе. Своевременный подвоз огнетушащих средств обеспечил быструю локализацию пожара и ликвидацию его последствий, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.