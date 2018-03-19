Общество
35 минут назад
Из липецкого парка просят не делать шашлычную
Свои предложения по развитию территории можно высказать онлайн.
Департамент культуры и туризма администрации города Липецка предлагает пользователям «Портала неравнодушных» высказать свое мнение по вопросу развития парка НЛМК. Он в 2015 году перешёл в муниципальную собственность. С этого времени город проводит благоустройство его территории, так как развитие этой рекреационной зоны предусмотрено в новом генеральном плане Липецка.
- Основанный в 70-е годы «Парк металлургов» прежде был местом массовых гуляний и отдыха новолипчан. Его благоустройство позволит возродить эти традиции и повысить уровень туристической привлекательности областного центра, - считают в мэрии Липецка. - Какие варианты развития парка НЛМК вам кажутся наиболее актуальными?
Активисты сервиса уже откликнулись на сбор идей. Так, Сергей Богословский предлагает перенести в зону отдыха Левого берега «Парк миниатюр»; Людмила Шарипова считает первоочередной задачей создание стационарного общественного туалета, а Сергей Бунеев просит не заселять парк НЛМК шашлычными и кафе и оставить его как район рекреации рядом с рабочим кварталом.
Сбор предложений завершится к 15 апреля.
- Основанный в 70-е годы «Парк металлургов» прежде был местом массовых гуляний и отдыха новолипчан. Его благоустройство позволит возродить эти традиции и повысить уровень туристической привлекательности областного центра, - считают в мэрии Липецка. - Какие варианты развития парка НЛМК вам кажутся наиболее актуальными?
Активисты сервиса уже откликнулись на сбор идей. Так, Сергей Богословский предлагает перенести в зону отдыха Левого берега «Парк миниатюр»; Людмила Шарипова считает первоочередной задачей создание стационарного общественного туалета, а Сергей Бунеев просит не заселять парк НЛМК шашлычными и кафе и оставить его как район рекреации рядом с рабочим кварталом.
Сбор предложений завершится к 15 апреля.
гость