Общество

35 минут назад

Из липецкого парка просят не делать шашлычную

1 575
#парк #опрос #развитие
Из липецкого парка просят не делать шашлычную

Свои предложения по развитию территории можно высказать онлайн.

Департамент культуры и туризма администрации города Липецка предлагает пользователям «Портала неравнодушных» высказать свое мнение по вопросу развития парка НЛМК. Он в 2015 году перешёл в муниципальную собственность. С этого времени город проводит благоустройство его территории, так как развитие этой рекреационной зоны предусмотрено в новом генеральном плане Липецка.

- Основанный в 70-е годы «Парк металлургов» прежде был местом массовых гуляний и отдыха новолипчан. Его благоустройство позволит возродить эти традиции и повысить уровень туристической привлекательности областного центра, - считают в мэрии Липецка. - Какие варианты развития парка НЛМК вам кажутся наиболее актуальными?

Активисты сервиса уже откликнулись на сбор идей. Так, Сергей Богословский предлагает перенести в зону отдыха Левого берега «Парк миниатюр»; Людмила Шарипова считает первоочередной задачей создание стационарного общественного туалета, а Сергей Бунеев просит не заселять парк НЛМК шашлычными и кафе и оставить его как район рекреации рядом с рабочим кварталом.

Сбор предложений завершится к 15 апреля.
1 575
#парк #опрос #развитие

Комментарии (1)

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гость

10 минут назад
будет где собраться поганой липецкой молодежи
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