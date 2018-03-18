Общество

сегодня, 20:04

Профессиональное тестирование прошли липецкие школьники

282
##единый день действий
Профессиональное тестирование прошли липецкие школьники

В День единых действий в школах города состоялись мероприятия, которые помогут ребятам сориентироваться в выборе своей профессиональной деятельности, а родителям – задуматься над тем, как им в этом, если не помочь, то не помешать.

Как сообщили в департаменте образования Липецка, в школе № 52 прошло мероприятие «Выбор профессии - выбор будущего» для учащихся 9-11 классов. Для учащихся 6–7-х классов и их родителей состоялась презентация «Школ профессиональных ориентиров» – объединений профильных 8–11-х классов по вертикали в лицее 44. Психолог лицея прокомментировала результаты анкетирования и дала профессиональные рекомендации будущим ученикам профильных классов и их родителям. Подобные мероприятия состоялись в ОУ №5, 49, 63, 70. Школьников призывали к тому, чтобы помнить, что не бывает плохих профессий, бывает их неправильный выбор, который сделан по совету друзей, родителей, а также  сложившимся иллюзорным представлениям, полученным из сети Интернет и СМИ, или под влиянием модных тенденций, которые не принимают во внимание индивидуальные особенности личности.

Профессиональное тестирование  было направлено на выявление профессиональных склонностей ребят и нацеливание их на углубленное изучение тех предметов, которые им понадобятся при продолжении обучения после окончания школы.

Фото: www.doal.ru

282
##единый день действий

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

После выборов на площади Ленина-Соборной начался митинг «Крым-наш»
#Крым-наш
После выборов на площади Ленина-Соборной начался митинг «Крым-наш»

6 минут назад

Общество
В Липецке презентовали кружки и секции
#единый день действий
В Липецке презентовали кружки и секции

сегодня, 20:02

Общество
В Липецке закрылись избирательные участки
#выборы
7
В Липецке закрылись избирательные участки

сегодня, 20:00

Общество
В избирательную комиссию Липецкой области поступают жалобы на нарушения
#выборы #нарушения
8
В избирательную комиссию Липецкой области поступают жалобы на нарушения

сегодня, 18:38

Общество
В Липецкой области проголосовали 64,2% избирателей
#явка #выборы
7
В Липецкой области проголосовали 64,2% избирателей

сегодня, 18:24

Общество
Как Липецкая область выбирает президента (ФОТОРЕПОРТАЖ)
#выборы
7
Как Липецкая область выбирает президента (ФОТОРЕПОРТАЖ)

сегодня, 17:47

Общество