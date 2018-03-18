Профессиональное тестирование прошли липецкие школьники

В День единых действий в школах города состоялись мероприятия, которые помогут ребятам сориентироваться в выборе своей профессиональной деятельности, а родителям – задуматься над тем, как им в этом, если не помочь, то не помешать.

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Как сообщили в департаменте образования Липецка, в школе № 52 прошло мероприятие «Выбор профессии - выбор будущего» для учащихся 9-11 классов. Для учащихся 6–7-х классов и их родителей состоялась презентация «Школ профессиональных ориентиров» – объединений профильных 8–11-х классов по вертикали в лицее 44. Психолог лицея прокомментировала результаты анкетирования и дала профессиональные рекомендации будущим ученикам профильных классов и их родителям. Подобные мероприятия состоялись в ОУ №5, 49, 63, 70. Школьников призывали к тому, чтобы помнить, что не бывает плохих профессий, бывает их неправильный выбор, который сделан по совету друзей, родителей, а также сложившимся иллюзорным представлениям, полученным из сети Интернет и СМИ, или под влиянием модных тенденций, которые не принимают во внимание индивидуальные особенности личности.Профессиональное тестирование было направлено на выявление профессиональных склонностей ребят и нацеливание их на углубленное изучение тех предметов, которые им понадобятся при продолжении обучения после окончания школы.