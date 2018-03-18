День единых действий проходит в липецких школах

Школы города объединили посвященные детям и детству мероприятия, которые отличались насыщенными программами, были разнообразными.

Как сообщает департамент образования Липецка, музыкально-литературную композицию «Мир, который нужен мне», посвятили в лицее 44 Десятилетию детства в России. Нельзя не согласиться со словами художественного руководителя постановки Михаила Гусарова: «Национальная идея – это дети… Нация, которая может без трескотни и помпы тихо и деятельно заботиться о своих детях, - вот эта нация имеет шанс выжить, вот в ней есть здоровое ядро… Может ли страна сплотиться вокруг своей любви к своим детям? Может. И должна».

Символичным для многих детей и родителей стало посещение лицея главы администрации Липецкой области Олега Королева и председателя Липецкого областного Совета депутатов Павла Путилина, которые пришли на организованные здесь избирательные участки, чтобы проголосовать.

В школе № 2 побывал сегодня глава города Липецка Сергей Иванов. Здесь на избирательном участке № 24-06 он принял участие в выборах Президента РФ и в рейтинговом голосовании за обустройство городских общественных пространств. Как известно, сегодня рядом с избирательными участками, начали свою работу пункты, на которых горожанам предлагают выбрать три из семи территорий, которые, по их мнению, необходимо благоустроить в первую очередь в рамках программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы». Свой выбор в пользу трех общественных территорий сделал глава города.

- Только сами жители знают, какие площадки необходимо благоустроить, а также что нужно сделать, на каждой из территорий. Поэтому мы призываем липчан не оставаться равнодушными к родному городу и принять участие в голосовании. Именно их мнение определит приоритеты нашей дальнейшей работы, - отметил Сергей Иванов.

Побывал в лицее 44 и школе № 2 и председатель департамента образования администрации города Липецка Александр Мочалов.

Позже Александр Владимирович отправился в гимназию № 64. Здесь сразу привлекает внимание многоголосая и многоликая ярмарка и спортивные состязания. Мальчишки и девчонки и, конечно, их родители и педагоги, пробуют свои силы в спортивных и интеллектуальных состязаниях. «Битва хоров, товарищеские встречи по футболу и волейболу закаляют дух и поднимают настроение»,- пишут участники Дня единых действий – представители гимназии № 64.

В школе № 15 тоже проходила «Битва хоров», а для тех, кто хочет глубже изучать историю нашей страны, открывать неизвестные ее страницы, состоялась презентация кружка «Юный следопыт».

В школе № 48 полный зал собрал концерт творческих коллективов - хореографической студии школы "Just dance", кружков "Живое слово", "Волшебный карандашик". На представлении гости увидели новые танцевальные номера старшей и младшей хореографических групп, постановку отрывка из сказки в стихах "Про Федота-стрельца, удалого молодца". Участники мероприятия посетили также выставку кружков "Волшебный карандашик", "Золушка", "Сделай сам". На втором этаже работает фотозона "Мы школьники". Набирает участников фотоконкурс "Всей семьей - на выборы!"

Напомним, День единых действий продолжается. Те, кто не успел с утра посетить образовательные учреждения, могут еще успеть на мероприятия. Продолжает работать кафе "Хорошее настроение" в школе № 47.

Вы сможете увидеть выставку рисунков "Мы рисуем выборы!", а также узнать много нового о школе из видеороликов, которые уже транслируются. В лицее 44 до 16:00 проходит анкетирование «Выбираем профиль обучения» и презентация «Школ профессиональных ориентиров»: «Школы инженерной культуры»,«Школы экономико-правовой грамотности», «Школы естественно-научной культуры».

В школе № 29 проходит мастер-класс «Народная кукла», в школе № 52 – мероприятие «Мое профессиональное кредо».

Продолжается референдум «Формирование современной городской среды».

Как известно, в рейтинговом голосовании могут принять участие граждане, достигшие 14 лет и проживающие на территории областного центра. Пункты будут работать сегодня до 20.00. Затем председатели счетных комиссий подведут итоги по своим участкам и предоставят протоколы в общественную комиссию. Результаты рейтингового голосования будут объявлены 22 марта.

Фото: www.doal.ru