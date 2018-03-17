Происшествия

41 минуту назад

Жесткое столкновение у мэрии попало на видео

2 1497
#авария #ДТП
2
Жесткое столкновение у мэрии попало на видео
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Сегодня утром на пересечении улицы Советской и Фрунзе у здания администрации города столкнулись два автомобиля. Авария попала на камеру наблюдения портала " Liptube". Судя по записи водитель автомобиля, двигавшегося по улице Фрунзе пытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора. От  удара внедорожник, в который он врезался отбросило в автобус.

В аварии пострадали несколько человек.
2 1497
#авария #ДТП
2

Комментарии (2)

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Липа

26 минут назад
А ничего что зелёный для движения по советской загорелся в момент удара?
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гость

31 минуту назад
водитель автобуса тоже правило нарушил.
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