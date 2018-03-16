Общество

сегодня, 22:04

Бытовые отходы перестанут закапывать в землю

2 250
#ЖКХ
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Об этом рассказали на праздновании Дня работника ЖКХ.

В администрации Липецкой области прошло торжественное собрание, посвящённое профессиональному празднику работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, отмечаемому 18 марта. Сегодня в отрасли жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области трудится более 13 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба управления ЖКХ Липецкой области, жилищно-коммунальное хозяйство – высоко развитая и технически оснащённая отрасль экономики региона. Это – 7 283 километра водопроводных сетей и 1 532 километра канализационных, 2 113 километра артезианских скважин, 25 очистных сооружений, 19 полигонов ТБО, 595 тысяч квартир и частных домов. Обслуживанием этого огромного числа объектов занимается 21 тысяча рабочих и инженеров ЖКХ. За последние годы более четырёх тысяч человек за счёт бюджета переехали из 219 аварийных домов в новые квартиры, почти по двести детей-сирот ежегодно получают благоустроенное бесплатное жильё.

Сегодня на повестке дня стоит задача полной утилизации твёрдых бытовых отходов. Их перестанут закапывать в землю. На смену полигонам придут современные мусороперерабатывающие заводы.
2 250
#ЖКХ
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Комментарии (2)

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Гостья

31 минуту назад
Для начала мусор надо убрать с придомовой территории, а то утопаем в хламе. А вот отчитываться у нас умеют...
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Имею мнение.

59 минут назад
Народ так бедно живёт, что скоро и отходов не будет. Торговля падает, денег нет. Скоро и срать.будет нечем.
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