Бытовые отходы перестанут закапывать в землю

Об этом рассказали на праздновании Дня работника ЖКХ.

В администрации Липецкой области прошло торжественное собрание, посвящённое профессиональному празднику работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, отмечаемому 18 марта. Сегодня в отрасли жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области трудится более 13 тысяч человек.



Как сообщает пресс-служба управления ЖКХ Липецкой области, жилищно-коммунальное хозяйство – высоко развитая и технически оснащённая отрасль экономики региона. Это – 7 283 километра водопроводных сетей и 1 532 километра канализационных, 2 113 километра артезианских скважин, 25 очистных сооружений, 19 полигонов ТБО, 595 тысяч квартир и частных домов. Обслуживанием этого огромного числа объектов занимается 21 тысяча рабочих и инженеров ЖКХ. За последние годы более четырёх тысяч человек за счёт бюджета переехали из 219 аварийных домов в новые квартиры, почти по двести детей-сирот ежегодно получают благоустроенное бесплатное жильё.



Сегодня на повестке дня стоит задача полной утилизации твёрдых бытовых отходов. Их перестанут закапывать в землю. На смену полигонам придут современные мусороперерабатывающие заводы.