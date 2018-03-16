сегодня, 13:23
Липецкие бойцы-универсалы продолжают собирать медали, пока – «бронзовые» (ФОТО)
Еще два наших земляка поднялись на всероссийский пьедестал.
Первенство России среди юниоров и юниорок (до 20 лет) по универсальному бою в Медыни Калужской области принесло липецким спортсменам две медали, и обе «бронзовые».
Николай Золотарев занял 3-е место в легкой весовой категории до 60 кг, причем в первой схватке он одержал победу за явным преимуществом. Лишь в полуфинале Золотарев уступил спортсмену из Бурятии.
Яна Медведева в весовой категории до 70 кг свою первую соперницу опередила уже на полосе препятствий, дошла до полуфинала, но вынуждена была уступить более сильной сопернице. Итог – 3-е место.
Отметим, что Яна бала одной из самых молодых участниц турнира. Совсем недавно она завоевала две «бронзы» в первенстве России среди девушек до 17 лет. И вот – новый успех.
Подготовили спортсменов Данила Голисаев и Илья Кульков.