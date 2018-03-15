Липчанка провела шесть жестких боев, половину из которых выиграла досрочно

Наши земляки отличились в первенстве России по универсальному бою.

В Медыни Калужской области завершилось первенство России по универсальному бою среди юношей и девушек, по итогам которого липчане завоевали три «бронзовые» медали. Причем две награды принесла одна спортсменка – Яна Медведева.

Универсальный бой – специфическая система, в которой спортсменам приходится не только выяснять отношения на ковре, но и соревноваться на полосе препятствий, включающей в себя элементы вплоть до стрельбы из пневматического пистолета и метания ножей.

Данила Попов поднялся на пьедестал почета в лайт (т.е. облегченной) версии среди юношей 16-17 лет до 75 кг.

Липчанин провел три поединка, причем первый выиграл у соперника из Самарской области за явным преимуществом. Во втором бою он опередил противника из Тамбова на полосе препятствий. И лишь в полуфинале вынужден был признать поражение, уступив спортсмену из Иркутска всего два балла. Итог – третье место.

В лайт-версии выступала и Яна Медеведева среди девушек 16-17 лет в весе до 62 кг. Первый бой у спортсменки из Самары она выиграла болевым приемом, а во втором отправила в глубокий нокаут соперницу из Твери. И здесь преградой стал полуфинал – Яна уступила хозяйке турнира из Калужской области.

Медведева выступила и в классической версии универсального боя. Девушку из Твери она опередила на полосе препятствий, соперницу из Иркутска пообедали за явным преимуществом. И вновь – роковой полуфинал и поражение от будущей победительницы из Калуги. В итоге Яна снова финишировала третьей.

Если взять сухую статистику, то за два дня наша девушка провела 6 боев, три из которых выиграла досрочно!

Подготовили наших спортсменов Евгения Покачалова и Данила Голисаев.

Всего в соревнованиях приняли участие 230 бойцов.



На фото победители и призеры соревнований.

