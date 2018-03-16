Мэрии сообщила, как изменятся маршруты автобусов на время ремонта Петровского моста

В связи с предстоящим в ночь с 23 на 24 марта закрытием на реконструкцию Петровского моста отдельные маршруты общественного транспорта изменятся уже с 19 марта, сообщили в департаменте транспорта администрации Липецка.

Перекрытие въезда на Петровский мост со стороны улицы Неделина изменит схемы движения в направлении Левобережья. На маршрутах № 33, 33а, 325 отменяется заезд к Петровскому рынку. От Театральной площади автобусы проследуют по улице Октябрьской. Движение в обратном направлении останется неизменным.

Маршруты № 8, 17, 28 и 28а, 40, 308 и 308к, 317, 321, 332, 342, 343, 353 от остановки «Петровский рынок» будут совершать разворот и далее следовать по улицам Фрунзе и Октябрьской к выезду на Петровский мост. Изменений движения в обратном направлении не произойдет.

Путь следования автобусного маршрута № 40а будет сокращен до остановочного пункта «ТЦ «Квартал» (ул. З.Космодемьянской).

Во избежание заторов на кольцевой развязке площади Мира в утренние часы пик автобусы, следующие по маршруту №34, от пересечения улиц Зои Космодемьянской и Алмазной продолжат двигаться по улицам Ферросплавная, через переулок Бестужева и проспект Мира до остановочного пункта «ТЦ «Квартал». Движение в обратном направлении организовано без изменений.

В прямом и в обратном направлении изменится путь следования маршрута №9. Будет исключен его заезд на площадь Петра Великого. Огибать данный участок автобусы будут также по улицам Фрунзе и Неделина.

Для исключения заторов на Петровском мосту в утренние и вечерние часы пиковой нагрузки начнут свою работу маршруты № 306«О», 308«О», 308к«О» через Октябрьский мост.

Подробную информацию о времени отправления автобусов маршрутов от конечных и начальных остановочных пунктов можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефонам: 31-70-16, 31-80-15, ознакомиться с расписанием на официальном сайте www.deptrans48.ru или на сайте МУП «ЛГТК» www.lt-systems.ru .