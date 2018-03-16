Общество

сегодня, 11:04

Мэрии сообщила, как изменятся маршруты автобусов на время ремонта Петровского моста

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#транспорт #Петровский мост
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Мэрии сообщила, как изменятся маршруты автобусов на время ремонта Петровского моста

В связи с предстоящим в ночь с 23 на 24 марта закрытием на реконструкцию Петровского моста отдельные маршруты общественного транспорта изменятся уже с 19 марта, сообщили в департаменте транспорта администрации Липецка.

Перекрытие въезда на Петровский мост со стороны улицы Неделина изменит схемы движения в направлении Левобережья. На маршрутах № 33, 33а, 325 отменяется заезд к Петровскому рынку. От Театральной площади автобусы проследуют по улице Октябрьской. Движение в обратном направлении останется неизменным.

Маршруты № 8, 17, 28 и 28а, 40, 308 и 308к, 317, 321, 332, 342, 343, 353 от остановки «Петровский рынок» будут совершать разворот и далее следовать по улицам Фрунзе и Октябрьской к выезду на Петровский мост. Изменений движения в обратном направлении не произойдет.

Путь следования автобусного маршрута № 40а будет сокращен до остановочного пункта «ТЦ «Квартал» (ул. З.Космодемьянской).

Во избежание заторов на кольцевой развязке площади Мира в утренние часы пик автобусы, следующие по маршруту №34, от пересечения улиц Зои Космодемьянской и Алмазной продолжат двигаться по улицам Ферросплавная, через переулок Бестужева и проспект Мира до остановочного пункта «ТЦ «Квартал». Движение в обратном направлении организовано без изменений.

В прямом и в обратном направлении изменится путь следования маршрута №9. Будет исключен его заезд на площадь Петра Великого. Огибать данный участок автобусы будут также по улицам Фрунзе и Неделина.

Для исключения заторов на Петровском мосту в утренние и вечерние часы пиковой нагрузки начнут свою работу маршруты № 306«О», 308«О», 308к«О» через Октябрьский мост.

Подробную информацию о времени отправления автобусов маршрутов от конечных и начальных остановочных пунктов можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефонам: 31-70-16, 31-80-15, ознакомиться с расписанием на официальном сайте  www.deptrans48.ru или на сайте МУП «ЛГТК» www.lt-systems.ru.

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#транспорт #Петровский мост
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Комментарии (6)

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Сергей 13

14 минут назад
777, Сотрудники НЛМК и трактористы с началом ремонта моста закуривать будут,если на мосту ДТП,как вчера,будет.
ответить

777

47 минут назад
А Тракторный в пробках посидит пока все горожане пропруться до работы. Чины козлы деньги лишь бы хапнуть.
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бухгалтер старых времен

47 минут назад
А разве не 4 копейки? В троллейбусах-то? Автобусы по 5 коп, а 3 коп это в трамваях было, нет?
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Гидравлический Ампер

50 минут назад
А жоповозки в часы пик не запретят? Из-з А жоповозки не запретят в чпсы пик что ли?
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Эх молодость молодость

сегодня, 11:56
Был такой троллейбус №3 проезд 3 копейки. В 22-00 с Вермишева и ты через 10 минут на жд. вокзале. А поспал в купе и Москва-Она родимая встречает узбеками , таджиками, ментами и прочей нечестью.
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катя

сегодня, 11:40
а 22 маршрут?
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