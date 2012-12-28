36 мин и снарядов нашли на окраине села в Тербунском районе

Вчера боеприпасы уничтожили на специальном полигоне.

Поисковики тербунского отряда «Зверобой» начали полевой сезон со смертоносных находок.8 апреля на окраине села Васильевка они обнаружили 36 мин и снарядов. В основном это 50-ти и 82-миллиметровые минометные мины, и несколько 76-ти и 100-милиметровых снарядов.Как рассказал GOROD48 комиссар отряда Павел Лавринов, на место находки сразу же были вызваны спасатели, которые извлекли боеприпасы и 9 апреля уничтожили их на полигоне в Тербунском районе.В годы Великой Отечественной войны на территории Тербунского района велись ожесточенные бои. Район дважды находился под немецкой оккупацией.