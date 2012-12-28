Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Торопился на автобус: камеры наблюдения записали, как сбили парня на улице Свиридова
Происшествия
В Липецкой области введен режим воздушной опасности
Происшествия
Как будет взыматься плата за отопление в апреле
Общество
Четыре человека пострадали в Липецкой области во время столкновении поезда с легковым автомобилем
Происшествия
В подвале на улице Юношеской нашли труп
Происшествия
На переходе через улицу Свиридова автомобиль «Киа» сбил 22-летнего парня
Происшествия
Режим воздушной опасности отменён
Общество
Житель Липецка вступился за жену и ударил подростка ножом
Происшествия
Липецкие полицейские доставили в больницу женщину с кровотечением
Общество
Врача-эндоскописта оштрафовали за нанесённые несовершеннолетнему пациенту побои
Происшествия
Читать все
Торопился на автобус: камеры наблюдения записали, как сбили парня на улице Свиридова
Происшествия
Четыре человека пострадали в Липецкой области во время столкновении поезда с легковым автомобилем
Происшествия
Статистика: на розничные покупки на каждого жителя Липецкой области за два месяца пришлось 53 тысячи рублей
Экономика
Сегодня в Липецке: джаз, аномальная погода и липчане уверены, что на пенсии им хватит денег на путешествия
Общество
19-летний липчанин приговорен к 9 годам за попытку поджога военного аэродрома
Происшествия
Липецкая вечЁрка: воздушная тревога, сколько платить за отопление в апреле и как стать мэром
Общество
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Четырёхлетняя девочка выпала из окна
Происшествия
36 мин и снарядов нашли на окраине села в Тербунском районе
Происшествия
В Елецком районе нашли артиллерийский снаряд, а в Тербунском — мину
Происшествия
Читать все
Происшествия
174
43 минуты назад
1

36 мин и снарядов нашли на окраине села в Тербунском районе

Вчера боеприпасы уничтожили на специальном полигоне.

Поисковики тербунского отряда «Зверобой» начали полевой сезон со смертоносных находок.

8 апреля на окраине села Васильевка они обнаружили 36 мин и снарядов. В основном это 50-ти и 82-миллиметровые минометные мины, и несколько 76-ти и 100-милиметровых снарядов.

Как рассказал GOROD48 комиссар отряда Павел Лавринов, на место находки сразу же были вызваны спасатели, которые извлекли боеприпасы и 9 апреля уничтожили их на полигоне в Тербунском районе.

В годы Великой Отечественной войны на территории Тербунского района велись ожесточенные бои. Район дважды находился под немецкой оккупацией.
боеприпасы
0
0
0
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Безмасочник
29 минут назад
Почистить наждачкой - и станут как новые. Можно применять в бою.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru