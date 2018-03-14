Общество

сегодня, 16:15

Верховный суд поставил точку в споре о стоимости проезда в Липецке

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#транспорт #проезд
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Действия по установлению дифференцированного тарифа были признаны законными.

Сегодня Верховным судом России поставлена точка в административном деле, которое будоражило общественность Липецка с прошлого года.

Как сообщает Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, постановление Липецкого областного суда по вопросу законности установления тарифа на перевозку пассажиров оставлено в силе. Еще в конце ноября 2017 года в Липецком областном суде состоялось рассмотрение административного иска к управлению потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области по административному делу, которое вызвало всеобщий интерес в первую очередь по причине того, что связано с волнующим вопросом установления тарифа на перевозку пассажиров общественным транспортом.

Липецкие коммунисты требовали признания недействующим Приказа Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области от 31.05.2017 года № 89-ц «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в городе Липецке». При этом в обоснование заявленных требований истцы ссылались на то, что регулируемые тарифы в зависимости от формы оплаты – наличной либо безналичной (по карте) устанавливают различные размеры оплаты перевозок пассажиров и багажа, 22 рубля и 17 рублей, соответственно.

Однако действия управления по установлению тарифа были признаны законными, отвечающими требованию законодательства и направленными в первую очередь на соблюдение интересов жителей Липецка, так как размер тарифа был экономически обоснован, и при этом установлен для населения в размере ниже его экономически обоснованного уровня. Управлением был проведен экономический анализ представленных материалов.

При данных условиях сложившаяся себестоимость перевозок в городе Липецке составила бы 26 руб. 09 коп. Учитывая, что МУП «Липецкий пассажирский транспорт» получает ассигнования на покрытие убытков и компенсацию льготного проезда граждан из бюджета, было принято решение о целесообразности установить тариф на перевозки пассажиров в городе Липецке в размере 17 рублей за одну поездку при оплате проезда посредством использования электронных транспортных карт и 22 рубля при оплате проезда наличными денежными средствами в салоне транспортного средства.

Суд пришел к выводу, что установление тарифа в размере 22 и 17 рублей в зависимости от его экономической составляющей, не нарушает прав и законных интересов ни административных истцов, ни жителей Липецка. Следовательно, управлением были предприняты все меры, направленные, в первую очередь, на соблюдение законных интересов липчан и минимизацию их затрат при оплате проезда на пассажирском транспорте.
31 4083
#транспорт #проезд
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Комментарии (31)

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Анна Ванна

2 минуты назад
"Липецкие коммунисты требовали признания недействующим ПриказА" - оГород48 просто жжет!
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Пенсионер

3 минуты назад
Пенсионер, С вами согласна. что если бы условия наших поездок соответствовали цене.Автобусы закуплены в германии. там они были в идеальном состоянии. здесь же автобусы грязные. грязные не только стены и стекла внутри . грязные даже потолки. грязные панели . грязь еще с лета- ткк пыль .грязные потоки. Часто езжу на 17 и 317 маршрутах. Так даже у водителей гряз.. разговаривают по телефону. музыка в салоне. Короче нас перевозят как скотину в скотовозах.Кто то же должен следить за чистотой в салонах.
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Пенсионер

11 минут назад
МестныйЯ ,
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Андрей

16 минут назад
Откуда 26рублей?уберите всех лишних с ферросплавной и пусть как частники считают копейку и будет 15рублей хорошо
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КЛМН

18 минут назад
НЛМК . , зачем ты всегда после разных ников точки ставишь, неуч дегенеративный? Кстати, дИбил тот, кто пишет слово дЕбил через И.
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Баба Яга

23 минуты назад
бла-бла-бла,, типа по17 р потому, что не в карман водителю
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Макс48

31 минуту назад
Слов нет, все твари купили,Иванов гавно и вся ихняя шайка
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гость

59 минут назад
тагда и зарплата в 100000 должна быть чтобы плотить за проезд по 26 в москве есть типа проездные карточки купил за 300 рублей и ездей по ней 3 для сколько шочещ
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НЛМК .

сегодня, 17:21
А теперь дибил Иванов хочет чтобы я ездил на его говнавозах на работу , пусть отсасет. Делай безплатный проезд на время ремонта моста.
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Номеру решения

сегодня, 17:20
Номер решения суда, да, пахнет пиаром каким-то. Посмотрел сайт верховного суда и не нашёл этого решения. Если кто нашёл - напишите, сами почитаем.
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