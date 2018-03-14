Верховный суд поставил точку в споре о стоимости проезда в Липецке

Действия по установлению дифференцированного тарифа были признаны законными.

Сегодня Верховным судом России поставлена точка в административном деле, которое будоражило общественность Липецка с прошлого года.



Как сообщает Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, постановление Липецкого областного суда по вопросу законности установления тарифа на перевозку пассажиров оставлено в силе. Еще в конце ноября 2017 года в Липецком областном суде состоялось рассмотрение административного иска к управлению потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области по административному делу, которое вызвало всеобщий интерес в первую очередь по причине того, что связано с волнующим вопросом установления тарифа на перевозку пассажиров общественным транспортом.



Липецкие коммунисты требовали признания недействующим Приказа Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области от 31.05.2017 года № 89-ц «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в городе Липецке». При этом в обоснование заявленных требований истцы ссылались на то, что регулируемые тарифы в зависимости от формы оплаты – наличной либо безналичной (по карте) устанавливают различные размеры оплаты перевозок пассажиров и багажа, 22 рубля и 17 рублей, соответственно.



Однако действия управления по установлению тарифа были признаны законными, отвечающими требованию законодательства и направленными в первую очередь на соблюдение интересов жителей Липецка, так как размер тарифа был экономически обоснован, и при этом установлен для населения в размере ниже его экономически обоснованного уровня. Управлением был проведен экономический анализ представленных материалов.



При данных условиях сложившаяся себестоимость перевозок в городе Липецке составила бы 26 руб. 09 коп. Учитывая, что МУП «Липецкий пассажирский транспорт» получает ассигнования на покрытие убытков и компенсацию льготного проезда граждан из бюджета, было принято решение о целесообразности установить тариф на перевозки пассажиров в городе Липецке в размере 17 рублей за одну поездку при оплате проезда посредством использования электронных транспортных карт и 22 рубля при оплате проезда наличными денежными средствами в салоне транспортного средства.



Суд пришел к выводу, что установление тарифа в размере 22 и 17 рублей в зависимости от его экономической составляющей, не нарушает прав и законных интересов ни административных истцов, ни жителей Липецка. Следовательно, управлением были предприняты все меры, направленные, в первую очередь, на соблюдение законных интересов липчан и минимизацию их затрат при оплате проезда на пассажирском транспорте.