Полицейские ждут обращений липчан, потерявших деньги в финансовой пирамиде

На территории Липецка в 2017 году под видом потребительского кооператива действовала финансовая пирамида. Офис организации находился на улице Первомайской.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, руководство пирамиды мошенническим путем завладело денежными средствами горожан, которые заключали договоры передачи личных сбережений под необоснованно высокие процентные ставки. Всех, кто пострадал от мошеннических действий кредитного потребительского кооператива, просят обратиться в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецкой области, телефоны: (4742) 77-45-41, 77-54-20, 77-53-93.