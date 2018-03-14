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Полицейские ждут обращений липчан, потерявших деньги в финансовой пирамиде

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#мошенничество
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Полицейские ждут обращений липчан, потерявших деньги в финансовой пирамиде

На территории Липецка в 2017 году под видом потребительского кооператива действовала финансовая пирамида. Офис организации находился на улице Первомайской.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, руководство пирамиды мошенническим путем завладело денежными средствами горожан, которые заключали договоры передачи личных сбережений под необоснованно высокие процентные ставки.

Всех, кто пострадал от мошеннических действий кредитного потребительского кооператива, просят обратиться в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецкой области, телефоны: (4742) 77-45-41, 77-54-20, 77-53-93.

5 983
#мошенничество
2

Комментарии (5)

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Житель

46 минут назад
А если б эти "вкладчики" успешно срубили бабла и не заплатили, как положено, налоги с повышенных процентных ставок, их бы тоже искали?
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граждане липчане

49 минут назад
недавно посмотрел информацию, о том как узкоглазые наши друзья грабят и осваивают сибирь нашу, буду голосовать за Грудинина, может что и изменится! посмотрите информацию и раскажите знакомым, по зомбодурилке этого нечего не показывают, не хотят народ злить, мы теряем территорию страны и её богатства! местные жители бьют тревогу, но их некто не слышит и не хотят слышать!
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ага

52 минуты назад
сколько ж дебилов на халявные бабки ведутся
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skrip

58 минут назад
Я в * .Ищет милиция ищут пожарные.А рекламные ролики по ныне идут .Значит у ребят не все так плохо.
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МестныйЯ

59 минут назад
от оно как... то есть организация занималась финансовой деятельностью без чьего-либо разрешения? А если с разрешения и соответствующих документах - вот с тех и нужно спрашивать! А вообще с нашего "любимого" государства тоже нужно спрашивать за всякие МММ, Инвест-Хоперов и т.п. Дало "добро" - будьте добры отвечать за свои действия...
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