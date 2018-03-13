Общество
сегодня, 15:59
«Права одного человека заканчиваются там, где начинаются права других людей»
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В УФССП России по Липецкой области обиделись на статью «В Добром подтерлись письмом Путину».
Вчера GOROD48 опубликовал очередную историю о том, как в Добром не исполняется решение суда: житель райцентра Михаил Карякин должен получить из казны сельсовета 4,1 млн рублей, а его соседка, 90-летняя участница Великой Отечественной войны Мария Бородина, - 731 тысячу рублей компенсации за то, что их огороды с молчаливого попустительства администрации поселения стали местом погребения покойников. А сегодня редакция GOROD48 получила ответ на нее от УФССП России по Липецкой области. Приводим его дословно.
«Права одного человека заканчиваются там, где начинаются права других людей. Этот принцип римского права актуален и в наши дни. Мы все со школьной скамьи знаем свои права и готовы отстаивать их, забывая о том, что в погоне за справедливостью нарушаем права находящихся рядом граждан.
В материале, опубликованном сайтом «GOROD48» 12 марта 2018 года в 12:58 «В Добром подтёрлись письмом Путину», повествующем о жителе села Доброе и его борьбе за свои права, отражена исключительно точка зрения гражданина Михаила Карякина и является необъективной. Так, судебный пристав-исполнитель межрайонного отдела по особо важным исполнительным производствам Наталья Татаринова подтверждает, что говорила с взыскателем по телефону, но не в ключе, указанном Михаилом Карякиным, а в рамках исполнительного производства и на угрозы жаловаться на её действия Президенту Российской Федерации ответила, что это право взыскателя. В связи с чем, указанное в статье Управлением ФССП России по Липецкой области рассматривается как сведения не соответствующие действительности и порочащие честь и достоинство работника, что не допустимо.
Для сведения и недопущения в будущем искажения информации по исполнительному производству, взыскателем по которому является Михаил Карякин, сообщаем, что в сентябре 2017 года на исполнение в Добровский районный отдел судебных приставов Управления поступил исполнительный документ о взыскании с администрации сельского поселения Добровский сельсовет в пользу взыскателя Михаила Карякина денежных средств в размере 4 160 827 рублей.
В связи с тем, что должником по данному исполнительному документу является бюджетная организация, то в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 №229-ФЗ и главой 24.1 Бюджетного кодекса РФ до предъявления документа к принудительному исполнению в ФССП России должен быть соблюден определенный порядок.
Судебным приставом-исполнителем было принято решение об отказе в возбуждении исполнительного производства по основаниям, указанным в пункте 8 части 1 статьи 31 Федерального закона «Об исполнительном производстве».
В настоящее время исполнительный документ предъявлен повторно с соблюдением порядка, предусмотренного законом, и находится на исполнении в Межрайонном отделе по особо важным исполнительным производствам. К исполнению в Службу судебных приставов региона также предъявлен исполнительный документ, взыскателем по которому является Мария Бородина, ей администрация сельского поселения Добровский сельсовет должна выплатить денежные средства в размере 731 тысячи рублей. Исполнительные документы объединены в сводное исполнительное производство.
В рамках указанного сводного производства, находящегося на исполнении у судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела по особо важным исполнительным производствам Натальи Татариновой, применяется комплекс мер принудительного исполнения, предусмотренный Федеральным законом «Об исполнительном производстве» и направленный на правильное и своевременное исполнение решения суда, а именно: глава администрации сельского поселения Добровский сельсовет предупреждён об уголовной ответственности по статье 315 Уголовного кодекса РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта), вынесено постановление о взыскании с администрации сельского поселения Добровский сельсовет исполнительского сбора на сумму свыше 291 тысячи рублей, наложены запреты на регистрационные действия с имуществом, принадлежащим должнику.
Информация об имуществе, перечисленном в письме Михаила Карякина, и якобы принадлежащем должнику, не нашла своего фактического подтверждения».
«Права одного человека заканчиваются там, где начинаются права других людей. Этот принцип римского права актуален и в наши дни. Мы все со школьной скамьи знаем свои права и готовы отстаивать их, забывая о том, что в погоне за справедливостью нарушаем права находящихся рядом граждан.
В материале, опубликованном сайтом «GOROD48» 12 марта 2018 года в 12:58 «В Добром подтёрлись письмом Путину», повествующем о жителе села Доброе и его борьбе за свои права, отражена исключительно точка зрения гражданина Михаила Карякина и является необъективной. Так, судебный пристав-исполнитель межрайонного отдела по особо важным исполнительным производствам Наталья Татаринова подтверждает, что говорила с взыскателем по телефону, но не в ключе, указанном Михаилом Карякиным, а в рамках исполнительного производства и на угрозы жаловаться на её действия Президенту Российской Федерации ответила, что это право взыскателя. В связи с чем, указанное в статье Управлением ФССП России по Липецкой области рассматривается как сведения не соответствующие действительности и порочащие честь и достоинство работника, что не допустимо.
Для сведения и недопущения в будущем искажения информации по исполнительному производству, взыскателем по которому является Михаил Карякин, сообщаем, что в сентябре 2017 года на исполнение в Добровский районный отдел судебных приставов Управления поступил исполнительный документ о взыскании с администрации сельского поселения Добровский сельсовет в пользу взыскателя Михаила Карякина денежных средств в размере 4 160 827 рублей.
В связи с тем, что должником по данному исполнительному документу является бюджетная организация, то в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 №229-ФЗ и главой 24.1 Бюджетного кодекса РФ до предъявления документа к принудительному исполнению в ФССП России должен быть соблюден определенный порядок.
Судебным приставом-исполнителем было принято решение об отказе в возбуждении исполнительного производства по основаниям, указанным в пункте 8 части 1 статьи 31 Федерального закона «Об исполнительном производстве».
В настоящее время исполнительный документ предъявлен повторно с соблюдением порядка, предусмотренного законом, и находится на исполнении в Межрайонном отделе по особо важным исполнительным производствам. К исполнению в Службу судебных приставов региона также предъявлен исполнительный документ, взыскателем по которому является Мария Бородина, ей администрация сельского поселения Добровский сельсовет должна выплатить денежные средства в размере 731 тысячи рублей. Исполнительные документы объединены в сводное исполнительное производство.
В рамках указанного сводного производства, находящегося на исполнении у судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела по особо важным исполнительным производствам Натальи Татариновой, применяется комплекс мер принудительного исполнения, предусмотренный Федеральным законом «Об исполнительном производстве» и направленный на правильное и своевременное исполнение решения суда, а именно: глава администрации сельского поселения Добровский сельсовет предупреждён об уголовной ответственности по статье 315 Уголовного кодекса РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта), вынесено постановление о взыскании с администрации сельского поселения Добровский сельсовет исполнительского сбора на сумму свыше 291 тысячи рублей, наложены запреты на регистрационные действия с имуществом, принадлежащим должнику.
Информация об имуществе, перечисленном в письме Михаила Карякина, и якобы принадлежащем должнику, не нашла своего фактического подтверждения».
29 1538
инвестиции во власть
мимоходом
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Александр
пашинов
дед
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цирк
дед
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