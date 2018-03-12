Общество
сегодня, 12:58
В Добром подтерлись письмом Путину
Жителю села Михаилу Карякину, выигравшему суд у районной администрации, судебный пристав пожелал остаться жить на кладбище.
О сложной истории общения жителя села Доброе Михаила Карякина с местной властью GOROD48 писал не раз. Его главная проблема, равно как и его 90-летней соседки по переулку Ленинскому Марии Бородиной, участницы ВОВ, - покойники в огороде.
Погост райцентра официально закрыли для захоронений еще в 2002 году. Тогда от забора кладбища дом Карякиных отделяли огороды. Однако через год, когда покойники перестали помещаться на другом кладбище Доброго, Чудовском, районные власти перенесли старую кладбищенскую ограду на сотню метров в сторону, вплотную придвинув ее к забору Карякиных. И на его огороде, где раньше росла картошка и овощи, выросли кресты и надгробия.
Жители переулка Ленинского и улицы Садовой в то время собрали более ста подписей под письмом к тогда главе районной администрации Анатолию Глазунову с просьбой не расширять территорию кладбища, но ответа не дождались. Зато жалобщики получили ответ от главного государственного санитарного врача региона, который вынес постановление о прекращении расширения кладбища. Но в районной администрации документом только подтерлись: могилы с того времени подобрались непосредственно к домовладению Карякиных на 5 метров 90 сантиметров (замер осуществили работники прокуратуры Добровского района). Между тем, согласно требованиям СанПиНов, санитарно-защитная зона кладбища должна быть не менее 100 метров, а до водоемов - не менее 500 (река Ржавчик находится от погоста в два раза ближе). Но покойников на нем хоронят и по сей день.
- Хоронят на глубину метр десять из-за близости грунтовых вод. Как только воду видят, тут же прекращают копать дальше, - говорит Михаил Карякин.
Ставший, по его словам, инвалидом из-за мытарств по органам власти (Михаил перенес четыре инфаркта и операцию по коронарному шунтированию), Карякин с 2013 года стал профессиональным истцом и таки доконал Фемиду. Судья Липецкого районного суда Светлана Накорякова в феврале прошлого года удовлетворила ходатайство инвалида, решив взыскать с администрации Добровского сельского поселения в пользу истца 2,1 млн рублей денежных средств и 25 тыс рублей понесенных им судебных расходов. Однако истец не согласился с назначенной ему суммой компенсации за его земельный участок и дом. И отпраздновал новую победу: в апелляционной инстанции, областном суде, изменили решение районной инстанции, определив, что Михаил Карякин должен получить из казны сельсовета 4,1 млн рублей, а его престарелая соседка, 90-летняя участница Великой Отечественной войны Мария Бородина, отсудила у администрации села 731 тысячу рублей компенсации.
Но эти деньги, на которые истцы должны были купить себе новые дома, они не получили. Просто потому, что из бюджета сельского поселения его депутаты не разрешили изъять средства, которые были положены семье Карякиных и Марии Бородиной по вступившему в силу решению областного суда. Депутаты, а следом за ними и глава администрации села Валерий Маликов сообщили истцам, что казна пуста.
Удрученный такими ответами, Михаил Карякин взял и написал письмо президенту России, а второй его экземпляр отправил в GOROD48.
«По действующему Российскому законодательству запрещается произвольное лишение жилья, право на жилье, на благоприятную окружающую среду определяется Конституцией РФ. А меня Карякина Михаила Алексеевича – инвалида II группы и Бородину Марию Ивановну - инвалида I группы и Ветерана Великой отечественной войны, лишили всего этого 10 лет назад, когда местные власти расширяли кладбище вопреки всем действующим санитарным нормам. Отстоять свое право удалось только в областном суде. Но Маликовым Валерием Анатольевичем - главой сельского поселения Добровский сельсовет, решение суда не выполняется. Совет депутатов сельского поселения Добровский сельсовет решил отказать в даче согласия о выплатах по исполнительным листам по гражданским делам по искам Бородиной М.И. и Карякина М.А. Тем самым они показали, что стоят выше судебной системы, растоптав Конституцию Российской Федерации», - информирует Михаил Карякин главу государства.
Свое письмо Путину липчанин закончил тем, что желает Владимиру Владимировичу и его близким «благополучной среды обитания».
Возможно, из-за работы почты, давно ставшей притчей во языцех, письмо Карякина вовремя не доставили Гаранту Конституции. Иначе почему выигранных по суду денег не получил ни он, ни его бессловесная бабушка-соседка?
И вот Михаил Карякин отправил Путину новое письмо в надежде на то, что «уважаемый Владимир Владимирович» прочитает его челобитную и стукнет кулаком по столу.
В нем инвалид II группы жалуется на действия администрации седа Доброе и на районную службу судебных приставов-исполнителей:
«Служба УФССП по Липецкой области просит меня их не беспокоить, так как 15.02.2018 года они вынесли постановление о запрете на регистрационные действия транспортных средств. Но вынесли это постановление только в отношении тех средств сельской администрации, стоимость которых ничтожна мала (2003, 2008, 2010 года выпуска). Возымел принцип: «На тебе Боже, что нам негоже». Не вчитавшись в нормативные акты, Наталья Ивановна (Татаринова, судебный пристав-исполнитель, - Прим. GOROD48) запамятовала наложить арест на расчетный счет сельской администрации, а также на 2 трактора МТЗ с прицепами и домики в Заречье. Предполагаю, что зная о своей безнаказанности, судебный пристав Татаринова Н.И. 15.02.2018 года в утвердительной форме по телефону заявила мне: «Как ты жил, так и будешь жить на кладбище».
Свое письмо президенту Михаил Карякин закончил просьбой к чиновникам «не подставлять Гаранта Конституции РФ - Владимира Владимировича Путина!»
P.S. В своем ответе Михаилу Карякину глава Добровской районной администрации Сергей Грибанов сообщил, что с 9.12.2016 года в районе Добровского перекрестка администрацией поселения организовано новое место для захоронения. Он внимательно исследовал это место, но нового кладбища там не нашел.
Погост райцентра официально закрыли для захоронений еще в 2002 году. Тогда от забора кладбища дом Карякиных отделяли огороды. Однако через год, когда покойники перестали помещаться на другом кладбище Доброго, Чудовском, районные власти перенесли старую кладбищенскую ограду на сотню метров в сторону, вплотную придвинув ее к забору Карякиных. И на его огороде, где раньше росла картошка и овощи, выросли кресты и надгробия.
Жители переулка Ленинского и улицы Садовой в то время собрали более ста подписей под письмом к тогда главе районной администрации Анатолию Глазунову с просьбой не расширять территорию кладбища, но ответа не дождались. Зато жалобщики получили ответ от главного государственного санитарного врача региона, который вынес постановление о прекращении расширения кладбища. Но в районной администрации документом только подтерлись: могилы с того времени подобрались непосредственно к домовладению Карякиных на 5 метров 90 сантиметров (замер осуществили работники прокуратуры Добровского района). Между тем, согласно требованиям СанПиНов, санитарно-защитная зона кладбища должна быть не менее 100 метров, а до водоемов - не менее 500 (река Ржавчик находится от погоста в два раза ближе). Но покойников на нем хоронят и по сей день.
- Хоронят на глубину метр десять из-за близости грунтовых вод. Как только воду видят, тут же прекращают копать дальше, - говорит Михаил Карякин.
Ставший, по его словам, инвалидом из-за мытарств по органам власти (Михаил перенес четыре инфаркта и операцию по коронарному шунтированию), Карякин с 2013 года стал профессиональным истцом и таки доконал Фемиду. Судья Липецкого районного суда Светлана Накорякова в феврале прошлого года удовлетворила ходатайство инвалида, решив взыскать с администрации Добровского сельского поселения в пользу истца 2,1 млн рублей денежных средств и 25 тыс рублей понесенных им судебных расходов. Однако истец не согласился с назначенной ему суммой компенсации за его земельный участок и дом. И отпраздновал новую победу: в апелляционной инстанции, областном суде, изменили решение районной инстанции, определив, что Михаил Карякин должен получить из казны сельсовета 4,1 млн рублей, а его престарелая соседка, 90-летняя участница Великой Отечественной войны Мария Бородина, отсудила у администрации села 731 тысячу рублей компенсации.
Но эти деньги, на которые истцы должны были купить себе новые дома, они не получили. Просто потому, что из бюджета сельского поселения его депутаты не разрешили изъять средства, которые были положены семье Карякиных и Марии Бородиной по вступившему в силу решению областного суда. Депутаты, а следом за ними и глава администрации села Валерий Маликов сообщили истцам, что казна пуста.
Удрученный такими ответами, Михаил Карякин взял и написал письмо президенту России, а второй его экземпляр отправил в GOROD48.
«По действующему Российскому законодательству запрещается произвольное лишение жилья, право на жилье, на благоприятную окружающую среду определяется Конституцией РФ. А меня Карякина Михаила Алексеевича – инвалида II группы и Бородину Марию Ивановну - инвалида I группы и Ветерана Великой отечественной войны, лишили всего этого 10 лет назад, когда местные власти расширяли кладбище вопреки всем действующим санитарным нормам. Отстоять свое право удалось только в областном суде. Но Маликовым Валерием Анатольевичем - главой сельского поселения Добровский сельсовет, решение суда не выполняется. Совет депутатов сельского поселения Добровский сельсовет решил отказать в даче согласия о выплатах по исполнительным листам по гражданским делам по искам Бородиной М.И. и Карякина М.А. Тем самым они показали, что стоят выше судебной системы, растоптав Конституцию Российской Федерации», - информирует Михаил Карякин главу государства.
Свое письмо Путину липчанин закончил тем, что желает Владимиру Владимировичу и его близким «благополучной среды обитания».
Возможно, из-за работы почты, давно ставшей притчей во языцех, письмо Карякина вовремя не доставили Гаранту Конституции. Иначе почему выигранных по суду денег не получил ни он, ни его бессловесная бабушка-соседка?
И вот Михаил Карякин отправил Путину новое письмо в надежде на то, что «уважаемый Владимир Владимирович» прочитает его челобитную и стукнет кулаком по столу.
В нем инвалид II группы жалуется на действия администрации седа Доброе и на районную службу судебных приставов-исполнителей:
«Служба УФССП по Липецкой области просит меня их не беспокоить, так как 15.02.2018 года они вынесли постановление о запрете на регистрационные действия транспортных средств. Но вынесли это постановление только в отношении тех средств сельской администрации, стоимость которых ничтожна мала (2003, 2008, 2010 года выпуска). Возымел принцип: «На тебе Боже, что нам негоже». Не вчитавшись в нормативные акты, Наталья Ивановна (Татаринова, судебный пристав-исполнитель, - Прим. GOROD48) запамятовала наложить арест на расчетный счет сельской администрации, а также на 2 трактора МТЗ с прицепами и домики в Заречье. Предполагаю, что зная о своей безнаказанности, судебный пристав Татаринова Н.И. 15.02.2018 года в утвердительной форме по телефону заявила мне: «Как ты жил, так и будешь жить на кладбище».
Свое письмо президенту Михаил Карякин закончил просьбой к чиновникам «не подставлять Гаранта Конституции РФ - Владимира Владимировича Путина!»
P.S. В своем ответе Михаилу Карякину глава Добровской районной администрации Сергей Грибанов сообщил, что с 9.12.2016 года в районе Добровского перекрестка администрацией поселения организовано новое место для захоронения. Он внимательно исследовал это место, но нового кладбища там не нашел.
данил
Андрей
д
Голосуем за Пукина!!!!
тербунатор
Андрей
выбор
Житель
Нюрка
а